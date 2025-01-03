D-Smart, hafta sonu sinemaseverleri iki filmle buluşturuyor

Ekonomi

D-Smart, hafta sonu sinemaseverleri romantik komedi Katakulli ve dram filmi Adalet filmiyle buluşturacak.

D-Smart'tan yapılan açıklamaya göre, Katakulli ve Adalet filmleri, MovieSmart Türk ve D-Smart GO'da izleyicilerle buluşacak.

Metin Balekoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği Katakulli, öksüz ve yetim büyüyen Kemal'in hayatını konu alıyor. Çocukken kendisine kol kanat geren mahallesine her zaman destek olacağına söz veren Kemal, büyüdüğünde hırsızlıkla geçimini sağlar. Vicdanının baskısıyla bu yaşamı bırakmaya karar verse de son bir iş teklifiyle karşı karşıya kalır. Kostirik'in ısrarlarıyla teklifi kabul eden Kemal, beklenmedik bir şekilde üç magandanın elinden kurtardığı bir İtalyan kız nedeniyle büyük bir belaya bulaşır.

Başrollerinde Yağızcan Konyalı, Jessica May, Alper Baytekin, Saniye Samra, Necat Bayar, Hüseyin Turunç, Kadriye Çetinkaya, Ayhan Sicimoğlu'nun yer aldığı film, 4 Ocak Cumartesi saat 20.00'de MovieSmart Türk ve D-Smart GO'da yayınlanacak.

Emir'in adalet arayışı: Adalet

Yönetmen Özgür Bakar'ın imzasını taşıyan Adalet, Çağan Atakan Arslan, Ufuk Özkan, Eslem Akar, Cüneyt Aksakal, Burak Sarımola, Yıldırım Memişoğlu, Güldeniz Açıkel, Caner Kurtaran gibi başarılı isimler yer alıyor.

Filmde başrol olarak yer alan Emir karakteri, sınır ötesi bir operasyonda dostunu şehit veren ve yaşadığı bu travmanın ardından özel harekat biriminden ayrılarak gözlerden uzak sakin bir yaşam sürmeye başlar. Ancak hayatın onun için yaptığı planlar bambaşkadır. Hayatının ayrılmaz bir parçası olan dostlarının öldürülmesiyle Emir'in ardında bıraktığını düşündüğü geçmişi gün yüzüne çıkar. Emir, adaleti kendi elleriyle sağlamak için harekete geçer.

Adalet, 5 Ocak Pazar saat 20.00'de MovieSmart Türk'te izlenebilecek.