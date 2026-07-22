DABİS ile Öğrencilere Kariyer Desteği

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, LGS ve YKS tercih dönemindeki öğrencilerin eğitim ve meslek seçimlerine destek olmak amacıyla Danışman Bilgi Sistemi'ni (DABİS) il genelinde tanıtmaya devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından kamuoyuna duyurulan DABİS İşgücü Piyasası Modülü, öğrencilerin geleceklerini planlarken daha bilinçli tercihler yapmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. Sistem üzerinden geleceğin meslekleri, istihdam eğilimleri ve işgücü piyasasına ilişkin güncel analizlere ulaşılabiliyor.

Öğrencilere ve ailelere ücretsiz danışmanlık

Muğla İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından dönüşümlü olarak Rüya 48 Outlet, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi ve Menteşe Spor Salonunda kurulan tanıtım stantlarında görev yapan iş ve meslek danışmanları, öğrencilere ve ailelerine DABİS'in sunduğu imkanlar hakkında bilgi veriyor.

Stantta ayrıca meslekler, eğitim alanları, kariyer planlaması ve işgücü piyasasının ihtiyaçları konusunda ücretsiz bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunuluyor.

DABİS tanıtım faaliyetleri Muğla genelindeki hizmet merkezleri aracılığıyla da sürdürülüyor.

Milas Hizmet Merkezi tarafından öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu Milas Pomelon Alışveriş Merkezi ile Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde dönüşümlü olarak tanıtım stantları kuruldu. İş ve meslek danışmanları, tercih dönemindeki öğrencilere sistemin kullanımı ve sunduğu analizler hakkında bilgi veriyor.

Fethiye Hizmet Merkezi de DABİS tanıtım çalışmalarını farklı noktalarda sürdürüyor.

Salı ve Perşembe günleri Erasta Fethiye AVM'de kurulan stantta öğrencilere ve ailelere bilgilendirme yapılırken, haftanın diğer günlerinde hizmet merkezine başvuran öğrencilere danışmanlık hizmeti veriliyor.

İlgi, yetenek ve işgücü piyasası birlikte değerlendiriliyor

İŞKUR'un danışmanlık hizmetleriyle öğrencilerin yalnızca sınav puanlarına göre değil; ilgi alanları, yetenekleri ve işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda kariyer planlaması yapmaları hedefleniyor.

DABİS'e İŞKUR Mobil uygulaması üzerinden de kolaylıkla erişilebiliyor. Tercih dönemindeki öğrenciler ve aileleri, sistemde yer alan meslek ve istihdam analizlerinden yararlanabiliyor.

Muğla İŞKUR İl Müdürlüğü, gençlerin eğitim ve meslek seçimlerinde doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak, bilinçli tercihler yapmalarına destek olmak ve nitelikli istihdama katkı sunmak amacıyla rehberlik faaliyetlerini il genelinde sürdürüyor. - MUĞLA