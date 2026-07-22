DABİS ile Öğrencilere Kariyer Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DABİS ile Öğrencilere Kariyer Desteği

DABİS ile Öğrencilere Kariyer Desteği
22.07.2026 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İŞKUR, öğrencilerin meslek seçimlerine yardımcı olmak için DABİS'i tanıtmaya devam ediyor.

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, LGS ve YKS tercih dönemindeki öğrencilerin eğitim ve meslek seçimlerine destek olmak amacıyla Danışman Bilgi Sistemi'ni (DABİS) il genelinde tanıtmaya devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından kamuoyuna duyurulan DABİS İşgücü Piyasası Modülü, öğrencilerin geleceklerini planlarken daha bilinçli tercihler yapmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. Sistem üzerinden geleceğin meslekleri, istihdam eğilimleri ve işgücü piyasasına ilişkin güncel analizlere ulaşılabiliyor.

Öğrencilere ve ailelere ücretsiz danışmanlık

Muğla İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından dönüşümlü olarak Rüya 48 Outlet, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi ve Menteşe Spor Salonunda kurulan tanıtım stantlarında görev yapan iş ve meslek danışmanları, öğrencilere ve ailelerine DABİS'in sunduğu imkanlar hakkında bilgi veriyor.

Stantta ayrıca meslekler, eğitim alanları, kariyer planlaması ve işgücü piyasasının ihtiyaçları konusunda ücretsiz bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunuluyor.

DABİS tanıtım faaliyetleri Muğla genelindeki hizmet merkezleri aracılığıyla da sürdürülüyor.

Milas Hizmet Merkezi tarafından öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu Milas Pomelon Alışveriş Merkezi ile Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde dönüşümlü olarak tanıtım stantları kuruldu. İş ve meslek danışmanları, tercih dönemindeki öğrencilere sistemin kullanımı ve sunduğu analizler hakkında bilgi veriyor.

Fethiye Hizmet Merkezi de DABİS tanıtım çalışmalarını farklı noktalarda sürdürüyor.

Salı ve Perşembe günleri Erasta Fethiye AVM'de kurulan stantta öğrencilere ve ailelere bilgilendirme yapılırken, haftanın diğer günlerinde hizmet merkezine başvuran öğrencilere danışmanlık hizmeti veriliyor.

İlgi, yetenek ve işgücü piyasası birlikte değerlendiriliyor

İŞKUR'un danışmanlık hizmetleriyle öğrencilerin yalnızca sınav puanlarına göre değil; ilgi alanları, yetenekleri ve işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda kariyer planlaması yapmaları hedefleniyor.

DABİS'e İŞKUR Mobil uygulaması üzerinden de kolaylıkla erişilebiliyor. Tercih dönemindeki öğrenciler ve aileleri, sistemde yer alan meslek ve istihdam analizlerinden yararlanabiliyor.

Muğla İŞKUR İl Müdürlüğü, gençlerin eğitim ve meslek seçimlerinde doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak, bilinçli tercihler yapmalarına destek olmak ve nitelikli istihdama katkı sunmak amacıyla rehberlik faaliyetlerini il genelinde sürdürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Eğitim, İŞKUR, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DABİS ile Öğrencilere Kariyer Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldürüp sesini taklit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi Eşini öldürüp sesini taklit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
Valilik uyardı İstanbul’a 5 günlük kış geliyor: Hava buz kesecek Valilik uyardı! İstanbul'a 5 günlük kış geliyor: Hava buz kesecek
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
İstanbul’da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı İstanbul'da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor

12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:32
Tuncel Kurtiz’in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:17
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 13:20:25. #7.13#
SON DAKİKA: DABİS ile Öğrencilere Kariyer Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.