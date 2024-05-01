DAİMFED Malatya Şubesi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Ekonomi

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şubesi 44 kurucu üyenin katılımı ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda başkanlığa İnşaat Yüksek Mühendisi Kadircan Esen seçildi.

Kurucu üyelerin katılımı ile gerçekleşen ilk toplantı da oy birliği ile DAİMFED Malatya Şubesi Başkanlığına İnşaat Yüksek Mühendisi Kadircan Esen seçildi.

Kadircan Esen kendisini bu göreve layık gören federasyon ve kurucu heyete teşekkür ederek, "İnşaatı akademik, hukuki, mali, mühendislik-mimarlık, müteahhitlik ve tedarik başlıkları altında ayrı ayrı ele almamız gerekiyor. Bilimin ve hukukun çerçevesinde tüm meslektaşlarımız ile birlikte hareket ederek şehrimize ve mesleğimize katkılar sunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bayrağını ve mesleğini seven herkese kapılarının açık olduğunu da ifade eden Esen, "Tüm kurum ve STK'lar ile bütüncül hareket edip Malatya'mızı eski günlerine döndürmek gayesindeyiz. Bu kurucu ekipte 2 akademisyen, 2 avukat,1 mali müşavir, 16 İnşaat Mühendisi, 5 mimar ve 1'er jeoloji, harita ve makine mühendisi ile 15 İş İnsanı arkadaşlarımız yer alıyor. Bu mesleki kombinasyonun kıymetli olduğunu düşünüyorum. Umuyorum oluşturacağımız teşkilat şeması ve yönetim kurulu ile reel ve uygulanabilir çalışmalar yaparız" diye konuştu.

DAİMFED'in Malatya Şubesi kurucuları ise şu isimlerden oluşuyor:

"Prof. Dr. Mehmet, Dr. Öğretim Görevlisi Cenk Fenerli, İnşaat Yüksek Mühendisi Kadircan Esen, Avukat N. Serhat Alataş, Avukat M. Mirza Dinçer, İnşaat Mühendisi Hamit Ilıcak, Mimar Mustafa A.Şavata, İş İnsanı Bülent Güngör, İnşaat Mühendisi Yılmaz Kalkan, İnşaat Mühendisi Mehmet Çetin, Mimar Reha İpekçi, İnşaat Mühendisi Mehmet Gündüz, İnşaat Mühendisi Mehmet Bak, İş İnsanı Nejdet Seçilmiş, Jeoloji Mühendisi Ramazan Arpacı, İnşaat Mühendisi Uğur Şişman, İş İnsanı Resul Kış, İnşaat Mühendisi Ahmet Taner Tan, İş İnsanı Osman Hasar, İnşaat Mühendisi Talha Karaca, İş İnsanı Mehmet Kundaktepe, Mimar Atacan Ş. Kılınç, İş İnsanı Aziz Özel, İnşaat Mühendisi M. Onur Altun, Mali Müşavir Enes Güngör, İnşaat Mühendisi Fatih Sevim, İş İnsanı Aydın Apak, Harita Mühendisi Hamit Güneş, İnşaat Mühendisi M. Alperen Deniz, Mimar Hasan Bazna, İş İnsanı M. Emin Doğaner, İnşaat Mühendisi Mustafa Çavdar, Makine Mühendisi Berkay Başer, İş İnsanı Ömer Selen, İş İnsanı M. Emin Yıldız, İnşaat Mühendisi Hüseyin Benli, İş İnsanı Yusuf Büyük, İş İnsanı Mahmut Hangül, İnşaat Mühendisi Gökhan Tavut, İş İnsanı Fuat Bayındır, İnşaat Mühendisi Emre Sağdıç, Mimar Sinan Altıntop, İş İnsanı Semih Dağlı ve İş İnsanı Musa Anşin." - MALATYA