DAİMFED Malatya Şubesi, Malatya\'nın yeniden inşası için işbirliği çağrısı yapıyor

Ekonomi

DAİMFED Malatya Şube Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Kadircan Esen, Malatya'nın yeniden inşasında yaşanan zorlukları el birliği ile aşmaları gerektiğini söyledi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kadircan Esen ve Yönetim kurulu üyeleri, Yeşilyurt Belediyesi Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'i ziyaret etti. Ziyarette Malatya'nın depremden sonra genel durumu ve inşa süreçlerinde sahada yaşanan genel sıkıntılar ele alındı.

Ziyarette DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, özellikle yerinde dönüşüm, imar uygulamaları gibi konular ziyarette istişareler yaptıklarını belirterek, sosyoloji ve psikoloji olarak herkesin zor bir dönemden geçtiğini ve bu zorlukların da elbirliği ile aşabileceğini ifade etti. Başkan eser, inşaat sektöründe özellikle resmi kurumlardaki işlemlerin yavaş ilerlemesi ile duraksamalar olduğunu bu durumunda şehrin yeniden ayağa kalmasına engel olduğunu da ifade etti.

"STK'lar ile işbirliği yapmaya hazırız"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek sivil toplum kuruluşları ile bütüncül anlayışta çalışmak istediklerini söyledi. DAİMFED'in teknik düzeyde düzenleyeceği toplantılara memnuniyetle katılım sağlayacaklarını belirten Geçit, özel sektörün sıkıntılarını dinlemek istediklerini ve bu kapsamda gerekli önlemleri alacaklarını ifade etti.

Ziyaretin ardından DAİMFED Malatya Şube Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Kadircan Esen, Yönetim kurulu adına Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in ismine özel baret hediye etti ve hatıra resminin ardından ziyaret son buldu. - MALATYA