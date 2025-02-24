DAİMFED Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

DAİMFED Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Yaptı

DAİMFED Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Yaptı

DAİMFED yeni yönetim kurulu, sektörü daha ileri taşımak için görev dağılımı gerçekleştirdi.

24.02.2025 14:42
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Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu'nda (DAİMFED) yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ilk yönetim kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, yeni yönetim kurulu üyelerinin sektörü daha iyi yerlere taşıyacağına ve daha iyi işlere imza atacağına kuşkusu olmadığını ifade etti.

Genel Başkan Karslıoğlu, "Federasyonumuzun kuruluşundan bu yana görev yapıp, bayrağı yeni yönetimdeki arkadaşlarımıza devreden kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Genel Merkezi Adana'da olan, tek sektör çatı kuruluşu DAİMFED'in, yeni seçilen yönetim kurulu üyelerimizin bayrağı daha ileriye taşıyacağına kuşkum yoktur" dedi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) yönetimi görev dağılımı şu şekilde oluştu:

"Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu, 1. Genel Başkan Vekili Mehmet Faruk Bozkurt, Genel Sekreter Enes Yılmaz, Teşkilat Başkanı Sayım Azmaz, Genel Sayman Nurullah Hamidi, Genel Başkan Vekili Tamer Gülcan, Diplomatik İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Halil Avcı, Sektör Sorunlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Tümer, Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kemal Bekaroğlu, Sivil Toplumla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kemal Bekaroğlu, Sivil Toplumla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kemal Bekaroğlu ve Sivil Toplumla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Barış Yıldırım, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aytaç Özelköse, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Üçgül, Kentsel Dönüşümden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Timuçin Güvercin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Karataş, Kamu Kurumlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özkan Kalo, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Yılmaz, Hafriyat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyfettin Can, Çevre ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özcan Güngör, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Ulucan, AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Kasapoğlu, Konfederasyon Kurulumdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadircan Esen." - ADANA

Kaynak: İHA

Mustafa Karslıoğlu, Akdeniz İnşaat, Sivil Toplum, Ekonomi, Yaşam, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DAİMFED Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Yaptı - Son Dakika

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