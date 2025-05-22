Dalaman Havalimanı 2025\'te Büyüdü

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Nisan ayında 349 bin 194 yolcu ve 3 bin 184 uçağa hizmet verdi. Taşınan yük miktarı ise 3 bin 837 ton olarak gerçekleşti.

Dalaman Havalimanından 2025 yılının ilk 4 aylık döneminde 608 bin 364 yolcuya hizmet verilirken, gerçekleşen uçuş trafiği sayısı ise 8 bin 640. 4 ayda taşınan yük miktarı ise 5 bin 901 ton. - MUĞLA