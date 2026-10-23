Dalaman Havalimanı'nda eylül ayında 844 bin 949 yolcu ağırlandı - Son Dakika
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Dalaman Havalimanı'nda eylül ayında 844 bin 949 yolcu ağırlandı

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Dalaman Havalimanı\'nda eylül ayında 844 bin 949 yolcu ağırlandı
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DHMİ'ye göre Dalaman Havalimanı'nda eylülde 844 bin 949 yolcuya hizmet verildi; uçak trafiği 6 bin 402, taşınan yük 10 bin 498 ton oldu. 2026'nın 9 aylık döneminde ise 4 milyon 571 bin 445 yolcu, 37 bin 154 uçak trafiği ve 54 bin 039 ton yük kaydedildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Eylül ayında 844 bin 949 yolcuya hizmet verildi. Gerçekleşen uçak uçuş trafiği 6 bin 402 olurken, taşınan yük miktarı ise 10 bin 498 ton olarak gerçekleşti.

Dalaman havalimanından 2026 yılının 9 aylık döneminde toplam 4 milyon 571 bin 445 yolcuya hizmet verilirken, 9 ayda gerçekleşen uçak trafiği sayısı 37 bin 154, taşınan yük miktarı ise 54 bin 039 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA
HavacılıkEkonomiUlaşımGüncelTurizmEylülDhmiSon Dakika

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SON DAKİKA: Dalaman Havalimanı'nda eylül ayında 844 bin 949 yolcu ağırlandı - Son Dakika
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