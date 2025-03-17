Dalaman Havalimanı\'nda Şubat Raporu: 69 Bin Yolcu

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Şubat ayında 69 bin 496 yolcu ve Bin 468 uçağa hizmet verildi. Şubat ayında taşınan yük miktarı ise 535 ton olarak gerçekleşti.

Dalaman Havalimanından Ocak-Şubat aylarında 151 bin 588 yolcuya hizmet verilirken, gerçekleşen uçuş trafiği sayısı ise 3 bin 351. İki ayda taşınan yük miktarı ise Bin 169 ton. - MUĞLA