Damat Tween, Pitti Uomo'da 2026 Koleksiyonunu Tanıttı

Damat Tween, İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenen erkek moda fuarı Pitti Immagine Uomo'ya katılarak 2026 İlkbahar/Yaz Koleksiyonunu ilk kez görücüye çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Orka Holding markalarından Damat Tween, fuarda beş kıtadaki mağazaları aracılığıyla yürüttüğü küresel büyüme stratejisinin bir parçası olarak yeni sezon koleksiyonunu tanıttı.

Koleksiyon, İtalya başta olmak üzere Avrupa, Orta Doğu, Kuzey ve Güney Amerika ile Uzak Doğu'dan gelen moda profesyonellerinin ilgisine sunuldu. Doğadan ilham alan renk paletiyle hazırlanan koleksiyonda, pamuk, ipek ve keten gibi nefes alabilen doğal kumaşlardan üretilmiş ürünler öne çıkıyor.

Geçmişten gelen çizgileri çağdaş bir yorumla buluşturan tasarımlar, yaz ayları için konfor ve şıklığı bir arada sunmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Onur Orakçıoğlu, geçmişte "İkon Marka" seçilen ve "En iyi Kampanya" ödülüne layık görülen Damat Tween olarak her yıl Pitti Uomo'ya davet edildiklerini belirtti.

Orakçıoğlu, fuarda Damat Tween İlkbahar/Yaz 2026 koleksiyonlarını ilk kez sergilediklerini vurgulayarak, "İtalya başta olmak üzere Avrupa ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen moda profesyonellerinin övgüsünü almak gurur verici. Pitti Uomo'daki özel davetimiz, uluslararası ziyaretçilerin buluşması noktasına dönüştü." ifadelerini kullandı.