Damat Tween ve DCEY'den Sürdürülebilir Moda İşbirliği

Ekonomi

Damat Tween, döngüsel moda kavramını genişletmek ve sürdürülebilirliği moda dünyasında daha yaygın hale getirmek amacıyla Davet Çok Elbisem Yok (DCEY) ile işbirliğine imza attı.

Orka Holding'den yapılan açıklamaya göre Damat Tween, sürdürebilirlik alanında bireysel ve toplumsal farkındalığı artırma amacıyla attığı adımlara yenisini ekledi. Damat Tween, insani ve çevresel duyarlılığı ekseninde döngüsel modadaki öncülüğünü lüks elbise ve aksesuar kiralama hizmeti veren DCEY ile işbirliğine gitti.

İşbirliği kapsamında Damat Tween smokinleri, artık DCEY ayrıcalığıyla kiralanabilecek ve smokinleri aynı zamanda yüksek esneme kabiliyeti sayesinde tüm özel gecelerde şıklığı konfor garantili olarak sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Damat Tween'i tarzına özen gösteren herkesle buluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu anlamda DCEY işbirliğimiz, lüksü sürdürülebilir moda ekseninde ulaşılabilir kılmak için anlamlı oldu." ifadelerini kullandı.

"Koleksiyonlarımızın yüzde 90'ını geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmeyi hedefliyoruz"

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu da Damat Tween olarak DCEY ile modaya olan tutkularının ve sürdürülebilirlik ruhlarının buluştuğu güçlü bir işbirliğine imza attıklarını bildirdi.

Biberoğlu, bu anlamlı işbirliğiyle döngüsel moda için alternatif alan yarattıklarını vurgulayarak, "'Döngüye Saygı' mottomuz ışığında yıllar öncesinden üretimden tasarıma çok önemli yatırımları devreye almış durumdayız. Gelecek yıldan itibaren koleksiyonlarımızın yüzde 90'ını geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DCEY Kurucusu Eda Franci ise DCEY'in, paylaşım ekonomisinin ve döngüsel modanın ilk örneği olarak kiralama bilincini Türkiye'de hızla yaymaya devam ettiğini kaydederek, "Bunun için 14 yıldır çok çalışıyoruz. Hedefimiz tüketime bilinç ve farkındalık sağlamak ve lüksü ulaşılabilir kılmak. Damat Tween ile işbirliğimiz bu açıdan çok güzel ve anlamlı oldu." ifadesini kullandı.