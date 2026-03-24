Dangote Rafinerisi Afrika'ya Yakıt İhracatına Başladı

24.03.2026 01:09
Nijerya'nın Dangote Rafinerisi, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle diğer Afrika ülkelerine yakıt satıyor.

Nijerya'daki Dangote Rafinerisi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki gerilimin küresel petrol fiyatlarını yükseltmesinin ardından diğer Afrika ülkelerine yakıt ihracatına başladığını bildirdi.

Afrika'nın en büyük petrol rafinerisi Dangote'den yapılan açıklamada, Fildişi Sahili, Kamerun, Tanzanya, Gana ve Togo gibi ülkelere toplam 456 bin ton yakıt satıldığı belirtildi.

Diğer Afrika ülkelerine yapılan sevkiyatların, Afrika'da enerji güvenliğinin artırılmasına katkı sağlamasının beklendiği aktarılan açıklamada, ihracat kararının temel nedeninin Orta Doğu'daki gerilim olduğu kaydedildi.

Orta Doğu'daki gerilimin başlangıcında Dangote, iç piyasaya öncelik vererek yakıt sıkıntısını önlemeyi ve fiyat artışlarını sınırlamayı hedeflediklerini açıklamıştı.

Afrika'nın en zengin iş adamlarından Nijeryalı Aliko Dangote tarafından ülkenin ticari kenti Lagos'ta inşa ettirilen ve yaklaşık 19 milyar dolara mal olan Dangote Petrol Rafinerisi, ocakta üretime başlamıştı.

Dangote Petrol Rafinerisi, ülkenin Lagos eyaletinin Lekki bölgesinde, Atlantik Okyanusu açıklarında yer alıyor.

Kıtanın en büyük petrol rafinerisi olarak bilinen Dangote, tam kapasite çalıştığında Nijerya'nın rafine ürün ihtiyacının tamamını karşılayabilecek.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyduğu yakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.

Kaynak: AA

