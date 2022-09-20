Uluslararası lojistik şirketi Blue Water Shipping İstanbul ve İzmir'e ofis açtı

Danimarka merkezli uluslararası lojistik şirketi Blue Water Shipping, Türkiye'ye yatırım kararı almasının ardından İstanbul ve İzmir'de iki ofisiyle servis sunmaya başladı.

Blue Water Shipping'ten yapılan açıklamaya göre, 1972'de Danimarka'da kurulan, dünya çapında 70 ofisi ve 2 bin çalışanı bulunan şirket, yeni yatırımları doğrultusunda Türkiye pazarına giriş yaptı.

Küresel anlamda modern ve entegre lojistik çözümleri sunan şirket, müşterilerine deniz, demir, hava, kara yolu taşımacılığının yanı sıra hızlı kurye servisi, liman hizmetleri, ısı kontrollü taşımacılık, proje ve fuar taşımacılığı hizmetleri de sunuyor.

"Türkiye'de üretimle birlikte uluslararası ticaret de artış gösteriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Blue Water Shipping Global Direktörü Palle Kamstrup, şunları kaydetti:

"Son iki yılda küresel tedarik zinciri gereksinimleri, kapasite sıkıntısı ve yüksek navlun oranlarından kaynaklanan zorluklarla beraber, giderek daha fazla şirket pazara yakın kaynak arayışına girdi. Türkiye'de üretimle birlikte uluslararası ticaret de artış gösteriyor. Bu alanda yüksek kaliteli lojistik hizmet ve çözümlere yönelik artan bir talep olduğunu görüyoruz. Sektördeki konumumuza, bilgi birikimimize ve deneyimimize inanarak, Türkiye'deki iki yeni lokasyonumuzun bize önemli bir pazar erişimi sağlayacağından eminiz."

Şirketin Türkiye Genel Müdürü Alper Türe de İstanbul ve İzmir'deki ofislerin, Blue Water Shipping'in büyüme yolculuğunu güçlendireceğini ve pazarda önemli roller üstleneceğini ifade etti.

Şirketin güçlü değerleri sayesinde lojistik pazarında güvenilir ve kaliteli hizmet ihtiyacını karşılayacaklarını vurgulayan Türe, "Yerel ve uluslararası ilişkileri güçlü olan bir ekiple, güvenilir tedarikçiler ile beraber, müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda en ideal çözümleri sunmaya başladık." değerlendirmesini yaptı.