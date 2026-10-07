DAP Elazığ projesiyle 990 tarım makinesi yüzde 70 hibeyle Elazığlı üreticilere ulaştı - Son Dakika
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DAP Elazığ projesiyle 990 tarım makinesi yüzde 70 hibeyle Elazığlı üreticilere ulaştı

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DAP Elazığ Tarımsal Üretim Geliştirme Projesi kapsamında bugüne kadar 990 tarım makinesi, yüzde 70 hibe desteğiyle Elazığlı üreticilere kazandırıldı. Proje kapsamında Kurtdere Köyü'ndeki üreticiler ziyaret edilerek üzüm sıkma makinelerinin kullanımı incelendi.

DAP Elazığ Tarımsal Üretim Geliştirme Projesi kapsamında bugüne kadar 990 tarım makinesi yüzde 70 hibe desteğiyle Elazığlı üreticilere kazandırıldı.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının "Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Programı" kapsamında desteklenen "DAP Elazığ Tarımsal Üretim Geliştirme Projesi" ile bugüne kadar 990 adet tarım makinesi, yüzde 70 hibe desteğiyle Elazığlı üreticilerin kullanımına sunuldu. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde, üzüm üretiminin yoğun olarak gerçekleştirildiği merkeze bağlı Kurtdere Köyü'nde üreticiler ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen ziyarette, proje kapsamında üreticilere kazandırılan üzüm sıkma makinelerinin kullanımı yerinde incelendi. Üzüm işleme çalışmalarının da değerlendirildiği ziyarette, üreticilerden makinelerin kullanım süreci ve projeden sağlanan faydalara ilişkin bilgi alındı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: DAP Elazığ projesiyle 990 tarım makinesi yüzde 70 hibeyle Elazığlı üreticilere ulaştı - Son Dakika
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