DAP İdaresi\'nden Yeni Hedefler

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray, yeni dönem çalışmalarını üç temel ilke üzerine inşa edeceklerini ifade etti.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin, 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak amacıyla kurulduğunu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı bir kamu idaresi olduğunu ifade eden DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray, "Yeni dönem çalışmalarımızı üç temel ilke üzerine inşa edeceğiz. Bunlardan birincisi saha odaklılıktır; kararlarımızı masa başında değil, bölgemizin gerçeklerini yerinde görerek ve projelerimizi sahada değerlendirerek almak istiyoruz. İkincisi etkin uygulamadır; onaylanan projeleri öngörülen takvim ve bütçe çerçevesinde, kaliteden taviz vermeden hayata geçirmeyi esas alıyoruz. Üçüncüsü ise kurumlar arası işbirliğidir; kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimiz ile koordineli, birbirini tamamlayan bir çalışma yürütmeyi hedefliyoruz. Bu üç ilke, bizim için bir slogan değil; kurumsal çalışma kültürümüzün esasıdır. Çalışmalarımızı, bu ilkelerin pratiğe yansıması üzerinden değerlendirmenizi rica ediyorum" dedi.

"Ödeneği dağıtmakla yetinen bir banka değiliz"

Kurum anlayışlarında DAP İdaresi'nin, makamında oturup kendisine ulaşacak talepleri bekleyen bir idare olmadığınu vurgulayan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray, " Aksine; sahada olan, bölgesini yakından tanıyan, muhtarından valisine, çiftçisinden gencine, sivil toplum kuruluşlarından üniversitelerine kadar herkesle doğrudan iletişim kuran bir idare olacaktır. Aynı şekilde DAP İdaresi; önüne gelen dosyayı yalnızca tasdik eden bir noter ya da ödeneği dağıtmakla yetinen bir banka değildir. Biz; ihtiyacı yerinde tespit eden, çözümü paydaşlarıyla birlikte tasarlayan, kısacası proje gelmesini bekleyen değil, sahada proje üreten bir kurum olmayı hedefliyoruz. Sahada olan, herkesle konuşan ve üreten bir idare - yeni dönemde DAP'ı işte böyle konumlandırıyoruz" şeklinde konuştu.

"2 bin 133 projeyi desteklendi"

DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin, kuruluşundan bugüne kadar 15 ilden oluşan bölgede ciddi bir yatırım hacmi gerçekleştirdiğini hatırlatan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray, "İdaremiz bugüne kadar bölgemizde toplam 2 bin 133 projeyi desteklemiştir. Bu destekler için sağlanan toplam kaynak 18 Milyar Türk Lirasına ulaşmıştır. Projelerin önemli bir kısmı; tarımsal sulama, hayvancılık altyapısı, bitkisel üretim ve kültürel miras alanlarında yoğunlaşmıştır. Tamamlanan projelerimiz bugün üretim, istihdam ve sosyal hayatın çeşitli alanlarında bölgemize hizmet vermektedir. Bu birikim, üzerine yeni katkılar koyacağımız sağlam bir zemin teşkil etmektedir. Tüm bu çalışmalara rağmen Doğu Anadolu Bölgesi'nin önünde duran yapısal sorunların da farkındayız. En önemli mesele, gençlerimizin bölge dışına göçüdür" dedi.

Kuruluşlarla doğrudan iletişim kurmak

15 ilin nüfus artış hızının, Türkiye ortalamasının belirgin biçimde altında seyrettiğini belirten Güray, "Eğitim ve istihdam imkanları arayışıyla gerçekleşen göç, bölgenin demografik ve ekonomik dengesini maalesef olumsuz etkilemektedir. Bu durum yalnızca nüfus kaybı değil, aynı zamanda bölgenin üretim kapasitesi ve nitelikli insan kaynağı açısından da bir azalma anlamına gelmektedir. Bu meselenin temelinde yerel imkan ve fırsat eksiklikleri yatmaktadır. Yeni dönemde önceliklerimizden biri, gençlerimize bölgede kalıcı geçim ve gelişim alanları sunabilecek projelere yoğunlaşmaktır. Bölgemizin her köşesinde üretim faaliyeti yürüten kooperatiflerimiz, birliklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve üretici örgütlerimiz; sahanın gerçek nabzını tutan paydaşlarımızdır. İdaremiz bu kuruluşlarımızla doğrudan iletişim kurmayı, ihtiyaçlarını dinlemeyi ve onları kapsayacak projelerin tasarımında etkin rol almayı önceliklendirmektedir"

"Üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız"

DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli biçimde, bu paydaşların da doğrudan faydalanabileceği yeni projelerin geliştirilmesine açık olduğunu anlatan Güray, sözlerini şöyle sürdürdü, "Bu tür süreçlerin etkin yürütülmesi, kurumumuzun çalışma kültürünün bir parçasıdır. Bölgemiz; köklü tarihi, zengin kültürel mirası, bereketli toprakları, yüksek yaylaları, akarsuları ve eşsiz doğal güzellikleriyle büyük bir potansiyel barındırmaktadır. On beş ilimizin her biri, kendine özgü değeri ve birikimiyle bu zenginliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Bizim sorumluluğumuz; bu büyük potansiyeli, bölgemizin insanının refahına ve geleceğine dönüştürmektir. Görevimiz, bu potansiyelin önündeki yapısal engellerin azaltılmasına katkı sağlamak ve bölgemizin insanına; çocuğuna, gencine, çiftçisine, kadın girişimcisine yönelik kalıcı imkanların oluşturulmasına destek olmaktır. Üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız ve görevimizin gereğini en üst seviyede yerine getirme kararlılığındayız." - ERZURUM