Darboğazdan çıkamadılar! Türkiye\'de çok sayıda projeye imza atan inşaat firması konkordato talep etti

Ekonomi

2004 yılında sektöre giriş yapan Darkale Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi küresel ekonomik krizin etkilerine daha fazla dayanamayarak darboğaza girmişti.

SÜRE 7 EKİM'DE SONA ERECEK

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kurulan şirket bu kapsamda konkordato talebinde bulunurken duruşma için tarih de verildi. Darkale Yapı için verilen konkordato süresinin 7 Ekim'de sona ereceği öğrenildi.

DİLEKÇE DE ORTAYA ÇIKTI

Dilekçece yer alan ifadeler ise şöyle; "Davacılar Akhisar Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 11136 sicil nosunda kayıtlı Nimtaş İnşaat Taahhüt Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 14954 sicil nosunda kayıtlı Darkale Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, davacı 40******72 TC kimlik numaralı İbrahim Demirel, davacı 43*******44 TC kimlik numaralı Nuri Özcan tarafından mahkememizde açılan Konkordato davası nedeniyle;

Mahkememiz duruşmasının 07/10/2024 günü saat:10:00'da Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, İtiraz edenlerin itiraz sebeplerini duruşma gününden en az 3 gün önce yazılı olarak bildirmek kaydı ile duruşmada hazır bulunabilecekleri hususu İİK'nun 304 ve 288. maddeleri gereğince ilan olunur."