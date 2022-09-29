Dardanel'in restoran zinciri franchising ile büyümeye hazırlanıyor

Dardanel'in, balık fast food restoranı 'I Love Fish', franchising sistemiyle ülke genelinde büyümeye hazırlanıyor.

Sürdürülebilir üretim faaliyetleri, inovatif ürünleri ve pazara sunduğu ilklerle, bulunduğu tüm kategorilerde lider olan Dardanel; balık ve deniz ürünlerini en ekonomik ve hızlı şekilde geniş kitlelere ulaştırmak üzere I Love Fish konseptini geçtiğimiz yıl hayata geçirdi. Dardanel'in en yeni restoran zinciri I Love Fish; İstanbul Beşiktaş Çarşı, Altunizade ve Çanakkale Saat Kulesi'nde balık tutkunlarını ağırlıyor. I Love Fish konsepti şimdi franchising sistemiyle Türkiye geneline yayılmaya hazırlanıyor.

GİRİŞİMCİLERE, KENDİ ALANINDA RAKİPSİZ BİR İŞE YATIRIM YAPMA İMKANI

Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, I Love Fish konseptiyle ilgili açıklamasında, "Hem Türkiye'de geniş kitlelere ulaşacak hem de tüm dünyaya ihraç edebileceğimiz bir konsept yarattık. Tüm girişimcilere, kendi alanında rakipsiz bir işe yatırım yapma imkanı sağlıyoruz. Hayalimiz, bu yenilikçi fast food balık konseptimizi Türkiye'den dünyaya açmak" dedi.

Dardanel, Türkiye'nin her yerinde I Love Fish franchise'ı açmak isteyen yatırımcılara; marka gücü, uzman eğitmenleri ve Türkiye nüfusunun yüzde 90'ına ulaşan dağıtım lojistik ağıyla destek oluyor.

Şirket; inovatif yaklaşımıyla balık ve deniz ürünlerini en yeni konseptlerle tüketicilerle buluşturmayı hedefliyor. I Love Fish ile balık ve deniz ürünlerini daha ulaşılabilir kılan Dardanel, balık tüketimini artırma misyonuyla pazardaki istikrarlı büyümesini de sürdürüyor.