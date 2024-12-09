Darphane'den UTTS İhaleleri Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Darphane'den UTTS İhaleleri Açıklaması

Darphane, UTTS projesiyle ilgili iddiaları yalanlayarak şeffaflık vurgusu yaptı.

09.12.2024 17:46
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) ilişkin yüklenici firma hakkında ortaya atılan yeni iddialara yönelik, "Yapılan teknik yeterlilik değerlendirmeleri ve gerçekleşen ihale süreci sonunda ön yeterliliğe sahip olan firmalardan en düşük teklifi veren firmadan gerekli teminatlar alınmış, tüm ihale işlemleri Genel Müdürlüğümüzce tamamlanarak sözleşme imzalanmıştır. Yapılan tüm işlemler, ilgili usul ve esaslara uygun, rekabete açık ve hesap verilebilir şekilde yürütülmüştür." ifadelerini kullandı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden, UTTS Projesi'ne ilişkin yüklenici firma hakkında ortaya atılan yeni iddialara yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü UTTS Projesi'ne yönelik olarak Sözcü gazetesinde yer alan haberlerden dolayı kamuoyumuza doğru bilgi vermek için aşağıdaki hususları net bir şekilde orta koymakta fayda görüyoruz." denildi.

"Önce UTTS'de kullanılan çiplerin İsrail'den temin edildiği yalanı yayınlanmış, Genel Müdürlüğümüzün açıklamasıyla bu asılsız iddianın çürütülmesinin ardından bugün de Darphane'nin yüklenicisi olan Firma hakkında yeni iddialar ortaya atılmıştır." ifadeleri kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle Sözcü gazetesini bu kasıtlı ve yalan haberleri için dava edeceğimizi kamuoyuna bildirmek isteriz. UTTS Projesi'nin yürütülmesi için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 18 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere ilişkin Usul ve Esaslar' kapsamında 10 Kasım 2023 tarihinde rekabete açık, test edilebilir bir ihale gerçekleştirilmiştir. Yapılan ihale, proje konusu işin niteliği dikkate alınarak yerlileşme ve teknoloji transferini de amaçlamaktadır. Benzer teknolojileri geliştiren, gerekli ön yeterliliği haiz firmalar ihaleye katılım sağlamıştır. Yapılan teknik yeterlilik değerlendirmeleri ve gerçekleşen ihale süreci sonunda ön yeterliliğe sahip olan firmalardan en düşük teklifi veren firmadan gerekli teminatlar alınmış, tüm ihale işlemleri Genel Müdürlüğümüzce tamamlanarak Sözleşme imzalanmıştır. Yapılan tüm işlemler, ilgili usul ve esaslara uygun, rekabete açık ve hesap verilebilir şekilde yürütülmüştür.

Sözcü gazetesinin yayınlarında ihaleyi alan firmanın bilançosunda zarar görünmesinin sanki ihaleye girmesine engelmiş gibi bir algı oluşturulmakta, gerek firma gerekse de Genel Müdürlüğümüz töhmet altında bırakılmaktadır. 18 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan usul ve esaslara ve 16 Haziran 2020 tarihli Bakanlık makamınca verilen onaya istinaden yapılan bu ihalede, isteklinin 'zarar beyan etmiş olması' tekliflerin geçerliliğinde mevzuat yönünden engel oluşturmamaktadır."

UTTS'nin temel amacının akaryakıt istasyonlarında taşıt plakalarının elle girilmesini sonlandırarak, akaryakıt satışlarında yaşanan suistimallerden kaynaklı vergi kayıplarının önlenmesi olduğu vurgulanan açıklamada, bu kapsamda ilgili Tebliğ gereği ticari taşıtlara taşıt tanıma birimleri takılacağı, akaryakıt istasyonlarına da UTTS donanımları monte edileceği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın mevcut bireysel taşıtları ise proje kapsamında değildir. Temmuz 2025 itibarıyla ilk defa tescil edilecek sıfır taşıtlar UTTS'ye dahil olmakla birlikte bu taşıtların taşıt tanıma birimlerini de vatandaşlarımız değil, taşıt üreticileri ya da ithalatçıları temin edecektir. Dolayısıyla asılsız haberlerde iddia edildiği gibi UTTS ile bireysel araç sahibi vatandaşlarımız için bir mali yük getirilmemiştir. Vatandaşlarımızın, Kurumumuzdan teyit alınmadan yapılan bu tür yanıltıcı haberlere itibar etmemelerini istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Darphane'den UTTS İhaleleri Açıklaması - Son Dakika

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