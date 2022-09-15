Darphane sertifikaları için gelir vergisi tevkifat oranı belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Darphane sertifikaları için gelir vergisi tevkifat oranı belirlendi

15.09.2022 11:46
Darphane sertifikaları için gelir vergisi tevkifat oranı belirlendi

Darphane sertifikaları üzerinden elde edilecek kazanç ve iratlar üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifat oranı yüzde 0 oldu.

Darphane sertifikaları üzerinden elde edilecek kazanç ve iratlar üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifat oranı yüzde 0 oldu.

"193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "darphane sertifikası" üzerinden elde edilecek kazanç ve iratlar üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifat oranı yüzde 0 olarak belirlendi.

Böylelikle üretim odaklı ve ihracatı önceleyen "Türkiye Ekonomi Modeli" uygulamasında para ve maliye politikalarının eş güdümüyle tüm araçların etkin şekilde kullanılması kapsamında devreye alınan depo sertifikası sistemi içerisinde bu yatırımlarından elde edilen gelirlere vergi teşviki sağlanmış oldu.

Sermaye piyasası araçlarının çeşitliliğinin sağlanması amacıyla "darphane sertifikaları", Sermaye Piyasası Kurulu tarafından "diğer sermaye piyasası" aracı olarak tanımlanmıştı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Darphane sertifikaları için gelir vergisi tevkifat oranı belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:48:54. #1.13#
SON DAKİKA: Darphane sertifikaları için gelir vergisi tevkifat oranı belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement