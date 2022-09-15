Darphane sertifikaları için gelir vergisi tevkifat oranı belirlendi

Darphane sertifikaları üzerinden elde edilecek kazanç ve iratlar üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifat oranı yüzde 0 oldu.

"193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "darphane sertifikası" üzerinden elde edilecek kazanç ve iratlar üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifat oranı yüzde 0 olarak belirlendi.

Böylelikle üretim odaklı ve ihracatı önceleyen "Türkiye Ekonomi Modeli" uygulamasında para ve maliye politikalarının eş güdümüyle tüm araçların etkin şekilde kullanılması kapsamında devreye alınan depo sertifikası sistemi içerisinde bu yatırımlarından elde edilen gelirlere vergi teşviki sağlanmış oldu.

Sermaye piyasası araçlarının çeşitliliğinin sağlanması amacıyla "darphane sertifikaları", Sermaye Piyasası Kurulu tarafından "diğer sermaye piyasası" aracı olarak tanımlanmıştı.