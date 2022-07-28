Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne Abdullah Yasir Şahin Atandı - Son Dakika
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne Abdullah Yasir Şahin Atandı

28.07.2022 10:33
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne Abdullah Yasir Şahin Atandı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne, Abdullah Yasir Şahin getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na da yeni atamalar yapıldı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne, Abdullah Yasir Şahin getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na da yeni atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne, Abdullah Yasir Şahin getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne Yasemin Girici, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne Ömer Karademir, Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne Serkan Yüceer, Risk Analizi Genel Müdürlüğü'ne Fatih Mehmet Bal, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Kemalettin Işık, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Ali Köse atandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına ise Ramazan Güngör getirildi.

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Atama kararları Resmi Gazete'de Atama kararları Resmi Gazete'de Atama kararları Resmi Gazete'de Atama kararları Resmi Gazete'de
Kaynak: ANKA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne Abdullah Yasir Şahin Atandı - Son Dakika

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