DASK'a Yeni Koordinatör Atandı

Ekonomi

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Koordinatörlüğü görevine, Türk Reasürans 1'inci Genel Müdür Yardımcısı Özgür Bülent Koç atandı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Özgür Bülent Koç'un yeni göreviyle birlikte, DASK'ın stratejik hedeflerini ileriye taşımayı hedeflediği belirtilirken, hem kurum içindeki gelişim süreçlerine hem de kamuoyundaki farkındalık çalışmalarına katkı sunacağı aktarıldı.

İş hayatına 1996 yılında risk mühendisi ve reasürans uzmanı olarak başlayan Koç, Ocak 2009'da Neova Sigorta'da kurucu Genel Müdür olarak göreve başladı ve 13,5 yıl boyunca bu görevi yürüttü. Mart 2023'te Türk Reasürans, DASK Strateji ve Proje Danışmanlığı ve T-Rupt Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen Koç, 1 Ağustos 2024'ten bu yana ise Türk Reasürans 1'inci Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.