Data Center Eurasia 2025 Tanıtımı Ankara'da Yapıldı

Uluslararası veri merkezi fuarı ve konferansı "Data Center Eurasia 2025"in Ankara tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Organizasyonu düzenleyen fuar şirketinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi veri teknolojilerinde "bölgesel bir üs" haline getirmeyi hedefleyen organizasyon, 8-11 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinliğin Ankara'da yapılan tanıtım toplantısında savunma, enerji, iletişim, ulaşım, finans ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren kamu ve özel temsilcileri yer aldı, fuarın hedefleri, kapsamı ve yaratacağı işbirliği fırsatları ele alındı.

"Veri merkezleri bir ülkenin stratejik bağımsızlık meselesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmara Fuarcılık Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ferhat Bayram, veri merkezlerinin artık sadece bir teknoloji konusu değil, ülkelerin stratejik anlamda bağımsızlık meselesi haline geldiğini belirtti.

Bayram, fuarla Türkiye'nin bu alandaki altyapısını ve yatırım çekim gücünü uluslararası düzeye taşıyacaklarına işaret ederek, "Ankara'daki toplantımızda gördüğümüz ilgi, kamu ve özel sektörün dijital geleceği birlikte inşa etme kararlılığının açık göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Uzman konuşmacıların katılımıyla paneller düzenlenecek

Fuar, Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Afrika'nın birçok ülkesinden teknoloji firmalarını ve yatırımcılarını bir araya getirecek. Fuarda düzenlenecek panellerde veri merkezi altyapıları, bulut bilişim, yapay zeka, siber güvenlik, enerji yönetimi, akıllı veri işleme sistemleri, regülasyonlara uyum ve veri gizliliği konuları ele alınacak.

Etkinlik kamu stratejileri, özel sektör teknolojileri, sürdürülebilir veri yönetimi ve kriz senaryolarına karşı dayanıklı dijital altyapılar gibi geniş bir konu yelpazesine sahip olacak. Uzman konuşmacılar ve uluslararası düzeyde katılımcılarla Türkiye'nin dijital egemenliğine katkı sunacak kapsamlı bir vizyon ortaya konulacak.