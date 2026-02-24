Coğrafi işaretli Datça Nurlu Bademi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tesis kuruyor - Son Dakika
Coğrafi işaretli Datça Nurlu Bademi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tesis kuruyor

Coğrafi işaretli Datça Nurlu Bademi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tesis kuruyor
24.02.2026 15:48  Güncelleme: 15:49
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Ahi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle hazırlanan proje, Datça Nurlu Bademi'nin işleneceği bir üretim tesisi kurulmasını sağlayacak. Proje, yerel kalkınmayı ve kadın istihdamını desteklemeyi amaçlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Datça Ahi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanan "Datça Nurlu Bademi Sosyal Kalkınmaya Destek Oluyor" projesi, 2025 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazandı. Proje doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmaz üzerinde coğrafi işaretli Datça Nurlu Badem'inin işleneceği bir üretim tesisi kurulacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yerel kalkınma ve kadın emeğini güçlendirme hedefi doğrultusunda destek verdiği projelerden biri daha hayata geçiyor. Datça'nın ilk ve tek kadın kooperatifi olan S.S. Datça Ahi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanan "Coğrafi İşaretli Datça Nurlu Bademi Sosyal Kalkınmaya Destek Oluyor" projesi, 2025 yılı SOGEP kapsamında Muğla'dan desteklenmesine karar verilen projeler arasında yer aldı. Proje kapsamında, mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmaz üzerinde bir üretim tesisi kurulacak.

Coğrafi işaretli Datça Nurlu Badem'i işlenecek

Kurulacak tesiste Coğrafi İşaret Tescilli Datça Nurlu Bademi işlenerek katma değeri artırılacak. Badem lokumu, kurabiye ve çeşitli gıda ürünleri başta olmak üzere yeni ürünlerin üretimi gerçekleştirilecek.

Bunun yanı sıra diğer yöresel ürünlerin de işlenerek ticari ürüne dönüştürülmesi sağlanacak. Böylece yerel ve geleneksel ürünlerin çeşitlendirilmesi, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Büyükşehir'den kadın kooperatifine üretim desteği

Katma değerli üretim anlayışıyla oluşturulacak yerel ürün üretim ve pazarlama ekosistemi sayesinde Datça'da sosyo-ekonomik kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor. Proje ile özellikle kadın ve genç istihdamının artırılması, üretime aktif katılımın teşvik edilmesi ve kooperatifçilik modelinin güçlendirilmesi planlanıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatiflere sağladığı mekansal ve kurumsal destekle hayata geçecek tesis, hem Datça Nurlu Bademi'nin marka değerini yükseltecek hem de kadın emeği temelli sosyal kalkınmaya katkı sunacak.

Başkan Aras: "Kadın emeğiyle yerel kalkınmayı büyütüyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla'mızın her ilçesinde yerel üretimi, kadın emeğini ve kooperatifçiliği desteklemeye devam ediyoruz. Datça'nın simgelerinden biri olan coğrafi işaretli Nurlu Badem'i sadece bir tarım ürünü olarak değil, bu kentin kültürü, emeği ve bereketi olarak görüyoruz. Bu proje ile birlikte Datça'da kadınların üretimde daha güçlü yer almasını, gençlerimizin kendi memleketlerinde istihdam edilmesini ve yerel değerlerimizin katma değere dönüşmesini hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kooperatiflerimize mekansal ve kurumsal destek sunuyor, onların daha güçlü, daha sürdürülebilir yapılar haline gelmesi için çalışıyoruz. Datça Nurlu Bademi'nin işlenerek markalaşması hem ilçe ekonomisine hem de Muğla'mızın tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır. Yerelde kalkınmanın yolu, yerel üreticiyi ve özellikle kadın emeğini desteklemekten geçiyor. Bu anlayışla üretmeye, desteklemeye ve birlikte büyümeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

