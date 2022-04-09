Davutlar Mahallesi yeni yollarına tek tek kavuşuyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Mahallesi'nde başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları büyük bir memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yakalanan uyum ve iş birliği sayesinde, Davutlar Mahallesi'nin uzun yıllardır çözüm bekleyen alt yapı sorunları kısa sürede çözülüyor. Bölgede ilgili kurumlarla eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarla Davutlar Mahallesi yeni yollarına tek tek kavuşuyor. 2020-2021 yıllarında mahallede bulunan 20 sokak ile 2 caddenin alt ve üstyapısını yenileyen ekipler, 2022 yılında da çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından son olarak Efeoğlu ve Yorulmaz sokaklarda başlatılan kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. Ekipler, eskiyen zeminini söktükleri İbrahim Saka Caddesi'nin de yollarını yenilemek için kollarını sıvadı.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ve Belediye Meclis Üyesi Funda Şenol, Davutlar Mahallesi'ndeki alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanan ve devam eden cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleriyle sohbet edip biten projeler hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, "Uzun yıllardır hizmete hasret kalan Davutlar Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmaları ile bölgenin çehresi tamamen değişti. ASKİ de bölgeye kanalizasyon alt yapısı yatırımı yapmayı sürdürüyor. 2022 Davutlar Mahallesi için her açıdan yatırım ve hizmet yılı olacak" dedi.

Davutlar Mahallesi sakini Abdülkadir Ergün ise, "Başkanımızın mahallemizde başlattığı hizmet atağını yakından takip ediyorum. Daha önceki yönetimler döneminde Davutlar'a çivi bile çakılmamıştı. Ancak Başkanımız Ömer Günel, göreve geldikten sonra yaptığı yatırımlarla Davutlar Mahallesi'ne ne kadar büyük önem verdiğini kanıtladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN