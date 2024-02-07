Davutoğlu: Hatay\'da hala çadırda yaşayan insanlar varsa bunun sorumlusu sizsiniz

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Müteahhitleri abat eden bu iktidar Hatay'ı mahrum bıraktıysa, Hatay'da hala konteynerlerde, hala çadırda yaşayan insanlar, çamur içinde soğukta donmuş çocuklar varsa bunun sorumlusu sizsiniz" dedi.
TBMM'de Saadet grup toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir ile Saadet ve Gelecek partilerinin milletvekilleri katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki konuşmasına değinen Davutoğlu, "Hatay mahrum kaldıysa sorumlusu kim Sayın Cumhurbaşkanı? Hatay, Ankara'dan koparıldıysa sorumlusu kim? Müteahhitleri abat eden bu iktidar Hatay'ı mahrum bıraktıysa, Hatay'da hala konteynerlerde, hala çadırda yaşayan insanlar, çamur içinde soğukta donmuş çocuklar varsa bunun sorumlusu sizsiniz. İktidara gelirken, 'Dicle kenarında bir kuzu boğulsa hesabı Ömer'den sorulur' diyerek bir söylem geliştireceksiniz, Hatay'da 400 bin insan o şehri terk etmiş, 215 bin bina yıkılmış, 10 binlerce vatandaşımızı sadece Hatay'da kaybetmişiz, siz Hatay'a ulaşamamışsınız. Ulaşamamak beceriksizliktir. Ulaşamamak iktidar yetersizliğidir; ama ulaşamamak eğer bilinçli bir tercihse yani 'Hatay bize madem yerel yönetimleri vermedi, muhalefete verdi. Biz onlara ders veririz' diye bilinçli bir şekilde Hatay'ı mahcup, mahrum, yetim bırakmışsanız, bu Hataylılara da milletimize de ihanettir" dedi.
Davutoğlu, geçen cumartesi günü Saadet Partisi'nin açıkladığı belediye başkan adaylarına başarılar dileyerek, 24 Şubat'ta da Gelecek Partisi'nin adaylarını topluca açıklayacağını söyledi. Davutoğlu, Saadet Grup Başkanı, Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Ödağ'ın Gelecek Partisi adına Saadet Partisi'nin desteğiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne başkan adayı olduğunu açıkladı.
'MUCİZE ÇÖZÜMLER PROBLEMİN KAYNAĞI OLDU'
Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir ise Türkiye'de köklü bir anlayış değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Sağlıklı şehirler için sağlıklı zihinler, beyinler için ve geleceğe daha güvenle bakmamız için bizim böyle bir değişime ihtiyacımız var. Kişileri değiştirebilirsiniz ama bu asla çözüm olmaz. Şimdilerde olduğu gibi günübirlik politikalarla mesafe katetmeye çalışabilirsiniz. 22 yıldır adalette, ekonomide ve tüm diğer alanlarda onlarca kez Ahmet gitmiştir, Mehmet gelmiştir. Fatma gitmiştir, Ayşe gelmiştir. Çözüm oldu mu? Olması mümkün değildir. Zihniyette değişiklik olmadan bu tür kişisel değişikliklerin asla başarılı olması mümkün değildir. Sadece onlar mı, kanunlar da sürekli bir şekilde değiştirildi. Peki değiştirilen kanunlar bu problemlerin çözümünde bir fayda temin etti mi? Etmedi. Dün, 'mucize çözüm' diye sunulan reçeteler vardı. Bugün bu reçeteler problemin kaynağı haline geldi" diye konuştu.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 1314 konutun anahtar tesliminin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'da 4 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları da hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Davutoğlu: Hatay'da hala çadırda yaşayan insanlar varsa bunun sorumlusu sizsiniz - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?