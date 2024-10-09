DeepL, 2024'te En Çok Kullanılan MT Sağlayıcısı - Son Dakika
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Ekonomi

DeepL, 2024'te En Çok Kullanılan MT Sağlayıcısı

DeepL, 2024 ALC Sektör Anketi'nde en çok tercih edilen makine çevirisi sağlayıcısı oldu.

09.10.2024 12:09
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DeepL, 2024 ALC Sektör Anketi raporunda küresel dil hizmeti şirketleri arasında en çok kullanılan makine çevirisi (MT) sağlayıcısı seçildiğini duyurdu.

Önde gelen küresel dil yapay zekası şirketlerinden DeepL, Association of Language Companies (ALC) ve Slator tarafından hazırlanan 2024 ALC Sektör Anketi raporunda küresel dil hizmeti şirketleri arasında en çok kullanılan makine çevirisi (MT) sağlayıcısı seçildi.

DeepL CEO'su ve Kurucusu Jarek Kutylowski, "Bu heyecan verici dönüm noktası, dünya genelinde şirketler tarafından kritik çeviri projelerinde güvenle kullanılan DeepL'in dil yapay zekası platformunun doğruluğunu ve güvenilirliğini vurguluyor. Aynı zamanda bu şirketlerin maliyet tasarrufuna, verimliliğine ve büyümesine olumlu etki ettiğimizi de kanıtlıyor. Dil hizmetlerinde yapay zeka kullanımının arttığı bu dönemde sektörün bir numaralı dil yapay zekası ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Çeviri, AI destekli içerik oluşturma ve daha fazlası için son teknolojiye sahip özel araçlar sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Slator Araştırma Yöneticisi Anna Wyndham ise "DeepL gibi uzman bir dil yapay zeka şirketinin ALC adına Slator tarafından ankete katılan dil hizmeti şirketleri arasında en iyi makine çevirisi sağlayıcısı olarak Google ve AWS gibi teknoloji devlerini geride bırakması dikkat çekici bir gelişme. Yapay zekayı benimseme hızı arttıkça ve dil yapay zekası önemli bir değer faktörü haline geldikçe bu değişim çevik ve odaklı şirketlerin kritik alanlarda etki oluşturarak büyük rakiplerini geride bırakabileceğini gösteriyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DeepL, 2024'te En Çok Kullanılan MT Sağlayıcısı - Son Dakika

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