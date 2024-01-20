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DeepLearning.AI Kurucusu Andrew Ng: Yapay zeka, gelişmekte olan ekonomiler için büyük bir şans - Son Dakika
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DeepLearning.AI Kurucusu Andrew Ng: Yapay zeka, gelişmekte olan ekonomiler için büyük bir şans

DeepLearning.AI Kurucusu Andrew Ng, yapay zekanın birçok farklı alan için faydalı, genel amaçlı bir teknoloji olduğunu belirterek, gelişmekte olan ekonomilerin yapay zekayı kullanarak hızlı ekonomik büyümeyi teşvik etmesi için mükemmel bir şans olduğunu söyledi. Ng, yapay zekanın iş uygulamaları ve düzenlemeleri hakkında yapılan toplantılarda, ekonomi ve jeopolitik konuşmalarının bile çoğu zaman yapay zekaya döndüğünü ifade etti. Ayrıca, yapay zekanın insanlığın yok olmasına yol açması gibi risklerin bilim kurgu olduğunu ve yapay zekanın dünyada daha fazla zeka olmasını sağladığını belirtti.

DeepLearning.AI Kurucusu Andrew Ng: Yapay zeka, gelişmekte olan ekonomiler için büyük bir şans
20.01.2024 - 11:07,
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Veri bilimi ve yapay zeka konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden DeepLearning.AI Kurucusu Andrew Ng, yapay zekanın birçok farklı alan için faydalı, genel amaçlı bir teknoloji olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bunun, gelişmekte olan ekonomilerin yapay zekayı kullanarak hızlı ekonomik büyümeyi teşvik etmesi için mükemmel bir şans olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ng, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) AA muhabirine, Davos'un neredeyse bir yapay zeka konferansı gibi hissettirdiğini söyledi.

Burada yapay zekanın iş uygulamaları ve düzenlemeleri hakkında birçok toplantı yapıldığını dile getiren Ng, ekonomi ile jeopolitik hakkındaki konuşmaların bile çoğu zaman yapay zekaya döndüğünü söyledi.

Yapay zekanın birçok farklı alan için faydalı, genel amaçlı bir teknoloji olduğunu belirten Ng, gelişmekte olan ekonomilerin bir adım ileri giderek bu yeni teknolojiyi benimseme ve yeni şeyler inşa etme şansına sahip olabileceğini anlattı.

Ng, "Dolayısıyla bunun, gelişmekte olan ekonomilerin yapay zekayı kullanarak hızlı ekonomik büyümeyi teşvik etmesi için mükemmel bir şans olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Andrew Ng, DeepLearning.AI'ın, küresel yapay zeka topluluğunu büyütmek için sıklıkla Coursera ile çalıştığını, üretken yapay zekanın yükselişiyle birlikte dünyanın her yerinden insanların bu araçları öğrenmek, benimsemek ve kullanmak istediğini, küresel talebin yüksek olduğunu ve çoğu ücretsiz çok sayıda kurs verdiklerini kaydetti.

"Yapay zekanın insanlığın yok olmasına yol açması gibi riskler, bilim kurgu"

Yapay zekanın birkaç katmanı bulunduğunu belirten Ng, teknoloji altyapısının zorlu bir iş olduğunu aktardı.

Büyük bir yapay zeka dil modeli oluşturmanın on milyonlarca dolara mal olabileceğini, zor ve pahalı bir iş olduğunu dile getiren Ng, medyanın ilgisinin büyük kısmının OpenAI, Google, Microsoft, AWS gibi şirketlerin üzerinde bulunmasına rağmen, bu teknolojinin başarı kazanması için insanların bu teknolojileri kullanarak geliştirdikleri uygulamalara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Ng, "Yapay zekanın bir kısmının muazzam zenginlik ve fayda yaratacağını düşünüyorum, bazı riskleri de var. Yapay zekanın devreye girip insanlığın yok olmasına yol açması gibi bazı riskler, açıkçası bu bilim kurgu. Biliyorum, bu konuda çok fazla abartı var ve belki de 6 ay önce olan insanlığın neslinin tükenmesine dair gereksiz korku gerçekten de ortadan kalkmış gibi geliyor. Davos'ta bununla ilgili neredeyse hiçbir tartışma duymadım." dedi.

"Dünyada daha fazla zeka olmasını istiyor muyuz?"

Yapay zeka risklerine ilişkin gerçekçi tartışmalara değinen Ng, şunları kaydetti:

"Yapay zeka bir zekadır, önceden zeka yalnızca insan zekasıydı. Artık yapay zekamız var, bence sormamız gereken gerçekten önemli bir soru şu, dünyada daha fazla zeka olmasını istiyor muyuz? Zekanın kötü amaçlarla kullanılabileceği de doğru. Ancak ortalama olarak, dünya çapında insanlar daha eğitimli ve daha akıllı hale geldikçe, bu durum medeniyetlerin ilerlemesine yol açtı."

Ng, "Zeka riskli midir?" sorusunun tuhaf bir soru olduğunu dile getirerek, zekanın nerede uygulandığına bakılması gerektiğini vurguladı.

"Üretken yapay zeka, pek çok şeyi değiştiren heyecan verici bir teknoloji"

Birçok hükümetin, kabiliyetlerin geliştirilmesi konusunda Coursera ile çalıştığını aktaran Ng, "Bence üretken yapay zeka işin doğasını değiştiriyor. Bazı görevler artık otomatik hale getirilecek ancak bazı görevlerin daha da fazla kişiye yapılmasına ihtiyaç olacak." diye konuştu.

"Üretken yapay zeka, pek çok şeyi değiştiren heyecan verici bir teknoloji. Bu yüzden yapay zekayı benimsemek ve kullanmak için harika bir zaman olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanan Ng, herkese kendilerini daha üretken ve toplumlarını daha iyi hale getirmek için yapay zekayı öğrenme ve kullanma tavsiyesinde bulundu.

Ng, yıllar önce Türkiye'yi ziyaret ettiğini de belirterek, "Türkiye'de yapay zekanın gelişmesi beni heyecanlandırıyor. Çok fazla fırsat olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA
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