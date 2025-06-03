DeFacto'dan Depremzede Çocuklara Bayram Coşkusu

DeFacto, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaptığı çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, depremin ilk gününden bu yana devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde tüm imkanlarını seferber eden DeFacto, yalnızca ekonomik canlanmaya değil, aynı zamanda sosyal hayatın yeniden inşasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu kapsamda daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği yaparak Bakanlığın koruması altındaki çocukların bir yıllık giysi ihtiyacını karşılayan DeFacto, Kurban Bayramı öncesinde Hatay'da düzenlediği "DeFacto Bayram Şenliği" ile Bakanlık korumasındaki miniklere bayram coşkusunu doyasıya yaşattı.

Hatay Serinyol'da gerçekleştirilen şenlikte minikler, halat çekme, ip atlama, çuval yarışı, sek sek gibi geleneksel oyunlardan yüz boyama, balon şekillendirme gibi birçok eğlenceli etkinliğe katılırken palyaço, sihirbaz ve jonglör gösterileriyle doyasıya eğlendi. DeFacto çalışanlarından oluşan "DeFacto Gönüllüleri"nin aktif rol aldığı etkinlikte tüm günü keyifli aktiviteler ve sürprizlerle geçiren çocuklara, bayramlık kıyafetleri de DeFacto tarafından hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hatay İl Müdürü Süleyman Yıldırım, deprem sonrası çocukların iyileşme sürecine katkı sunmak adına düzenlenen bu tür etkinliklerin, Bakanlığın yürüttüğü psikososyal destek hizmetleriyle bütünlük arz ettiğini belirtti.

DeFacto'nun sürdürülebilir katkılarının, devlet-özel sektör işbirliğinin ne kadar anlamlı olabileceğini gösterdiğini aktaran Yıldırım, "2025 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, aileyi ve çocukları odağına alan projeler daha da anlam kazanmış, özel sektörün bu sürece katkısının önemi artmıştır. Bu anlamda çocuklarımızın sağlıklı gelişimi ve aile bağlarının güçlendirilmesine yönelik her türlü katkının daha da kıymetli hale geldiğini görüyoruz. Bu vesileyle tüm gönüllülere ve emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

DeFacto Mağazacılık ve Pazarlama Genel Müdürü Barış Sönmez de toplumsal sorumluluğu uzun vadeli ve sürdürülebilir projelerle ele aldıklarını belirtti.

Depremin ilk gününden bu yana bölgede olduklarını vurgulayan Sönmez, şöyle devam etti:

"Depremin ilk yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordine olarak, bakanlık himayesindeki çocukların 1 yıllık giyim ihtiyacını karşıladık. İlk günden bu yana 11 ilimizin ekonomisine ve finansman akışına canlılık katacak, bölgenin sürdürülebilir istihdamına destek sağlayacak çalışmaları odağımıza aldık. Bu kapsamda üreticilerimize can suyu olacak adımlar attık. 'Üretim Hiç Durmasın' projemizle tedarikçilerimize, milyonlarca adet ürün siparişi verdik ve istihdam sayısının artmasına katkıda bulunduk."

Sönmez, bölgenin kalkınması ve refah seviyesinin yükselmesi için birçok koldan çalışmalarını sürdüreceklerini aktararak, "Bugün burada, çocukların yüzlerindeki bu mutluluğu görmek, tüm bu çalışmalarımızın en anlamlı yansımasıdır. Bu vesileyle başta bölge halkı olmak üzere herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, bayramın getirdiği sıcaklığın ve dayanışma ruhunun toplumun her kesimine umut olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.