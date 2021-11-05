DEİK Konsey Başkanı Karanfil'den "Libya pazarı" değerlendirmesi Açıklaması

DEİK Türkiye- Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye'nin Libya'ya ihracatının 2021'in 10 ayında toplamda 1,96 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Hemen hemen her alanda yatırım fırsatı bulunan Libya, asla ihmal edilmemesi gereken bir pazar." dedi.

???????Murtaza Karanfil yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den Libya'ya gerçekleştirilen ihracat verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamaya göre, Türkiye'nin Libya'ya ihracatı ekim ayında 243 milyon dolarlık düzeyinde gerçekleşirken, 2021'in 10 ayında ise toplamda 1,96 milyar dolara ulaştı. 10 aylık dönemde ihracatta yaşanan artış geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61 olurken, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 76'lık artış kaydedildi. Türkiye'nin Libya'ya ihracatında oran olarak en büyük artış yüzde 15 bin 463 ile savunma ve havacılık sanayisinde yaşandı. Fındık ve mamulleri ihracatında yüzde 633 artışın yaşandığı ekim ayında bunu çelikteki yüzde 358'lik artış izlendi. Bu ürünleri mücevher ve elektrik-elektronik takip etti.

Ekimde en çok ihracat mücevher sektöründe gerçekleşti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karanfil, ekim ayında Türkiye'nin Libya'ya ihraç ettiği ürünler arasında mücevherin ilk sırada yer aldığını belirterek, "Türkiye, Libya'ya yaklaşık 43 milyon dolarlık mücevher ihracatı yaptı. Ülke olarak, 33 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ürünü yolladığımız Libya'ya 27 milyon dolarlık kimyevi madde ve mamul, 25 milyon dolarlık hububat ve bakliyat, 23 milyon dolarlık da mobilya, kağıt ve orman ürünü ihracatı yaptık. İhracattaki en büyük artış ise yüzde 15 bin 463'lük artış ile savunma ve havacılık sanayi ürünlerinde yaşandı." ifadelerini kullandı.

Karanfil, Libya'da hemen hemen her alanda yatırım fırsatı bulunduğunu ve Libya'nın asla ihmal edilmemesi gereken bir pazar olduğunu vurguladı.

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı olarak iki ülke arasındaki ticari ve siyasi ilişkileri yakından takip ettiklerini aktaran Karanfil, Türk iş insanlarının ve sanayicilerinin ülkedeki yatırımlarını artırmaları için onlara önayak olduklarını kaydetti.

Karanfil, ihraç edilen ürünlerle Libyalıların temel ihtiyaçlarının yanı sıra mücevher gibi yatırım ve günlük hayata dönük ihtiyaçlarını da karşılamaya başladıklarını belirterek, "10 aylık ve özellikle ekim ayında Türkiye'den Libya'ya gerçekleştirilen ihraç ürünleri, Türkiye'nin ve ihracatçıların Libya pazarında odaklanmaları gereken alanları açıkça ortaya koyuyor. Libya pazarının bölgede oldukça önemli bir pazar olduğunu ve yatırımcıların özellikle bu ülkeye odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.