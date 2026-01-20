DEİK\'te Liyakat Tartışması: Kurumsal yapı mı, aile şirketi mi?

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) son dönemde yaşanan gelişmeler, kurumun yönetim anlayışını yeniden tartışmaya açtı. Yaklaşık 8 yıldır DEİK Başkanlığı görevini sürdüren Nail Olpak'ın aile üyelerinin kurum bünyesinde kritik pozisyonlarda yer alması, kamuoyunda "kurumsal yapı mı, aile şirketi mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerinde önemli bir temsil gücüne sahip olan DEİK'in, yarı kamusal niteliği nedeniyle yönetim kadrolarının hangi kriterlere göre belirlendiği merak konusu oldu.

AYNI AİLEDEN İKİ İSİM, STRATEJİK GÖREVLER

DEİK Başkanı Nail Olpak'ın oğlu Halil Enes Olpak, kurum çatısı altında Türkiye–Angola İş Konseyi Başkanı ve aynı zamanda Dijital Teknolojiler İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Diğer oğlu Muhammet Enes Olpak ise Suudi Arabistan İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi konumunda bulunuyor. Ailenin farklı üyelerinin DEİK'in çeşitli ülkelerle yürüttüğü dış ekonomik ilişkilerde söz sahibi pozisyonlarda yer alması, tartışmaları beraberinde getirdi.