Delfi Ekonomi Forumu Başladı

22.04.2026 19:23
Yunanistan'da düzenlenen forumda liderler, iklim krizi ve dijital değişim gibi konuları ele alıyor.

Yunanistan'ın Delfi kasabasında, dünyadaki yeni gelişmeleri ele almayı hedefleyen Delfi Ekonomi Forumu düzenleniyor.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Delfi Ekonomi Forumu kapsamında liderler, siyasiler ve akademisyenler dünya gündemindeki farklı sorunları ele alacak. 25 Nisan'a kadar devam edecek forumda katılımcılar bölgesel gelişmeler, iklim krizi, dijital değişim gibi birçok alanda görüşlerini ortaya koyacak.

Forumun açılış konuşmasını yapan Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, forumun dünyayı anlamak üzere farklı görüşlerin ortaya konması için iyi bir fırsat olabileceğini ifade etti.

Tasulas, dünyanın hızlı değişimden geçtiğine dikkati çekerek, ekonomi, enerji, teknoloji, iklim gibi farklı alanlarda yaşanan değişimin dünya genelindeki algıların da değişmesine yol açtığını söyledi.

Soğuk Savaş sonrası dönemde güç dengelerinin olduğu çok kutuplu bir dünyaya geçildiğini, hak ve sorumlulukların Batı ülkeleri arasında yeniden dağıtıldığını belirten Tasulas, "Bu çerçevede Batı'nın parçalanma tehlikesinden her şekilde kaçınılmalıdır." dedi.

Tasulas, Avrupa'nın ABD'ye ihtiyaç duyduğu kadar ABD'nin de Avrupa'ya ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Batı dünyasının bu iki ucunun alternatif yaklaşımlar, milliyetçi ve popülist akımlarla olası bir ayrı düşüşünün, hem Avrupa'da hem de Amerika'da hepimizin güvenlik ve refahında ciddi sonuçları olacaktır." dedi.

Yunanistan'ın Orta Doğu'da, İran ve Lübnan'da barışın sağlanmasını desteklediğini kaydeden Tasulas, Filistin'de de AB kararları çerçevesinde iki devletli çözümün gerekli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

