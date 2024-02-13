Delice Belediyesi\'nden İşçilere Yüzde 50 Zam

Ekonomi

Kırıkkale'nin Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, yüzde 50 zam yaparak en düşük işçi maaşının 25 bin 503 Türk lirasına olduğunu bildirdi.

Delice Belediyesinde çalışan işçileri sevindiren bir gelişme yaşandı. Belediyede en düşük işçi maaşına yüzde 50 zam yapıldı. Belediye Başkanı Turgut Özdem, 1 milyon lira ile devraldıkları belediyenin bütçesini 2024 yılında 65 milyon liraya kadar yükselttiklerini söyledi. Emekçilerin yaşam kalitesini ve refahını yükseltmek adına asgari ücrete yüzde 50 zam yaptıklarını belirten Başkan Özdem, en düşük işçi maaşının da 25 bin 503 lira olduğunu ifade etti. Başkan Özdem, mamurların ise sosyal denge tazminatını 5 bin lira yaptıklarını bildirdi. - KIRIKKALE