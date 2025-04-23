Delice-Çorum YHT Hattı Projesi 2029'da Tamamlanacak

Delice- Çorum YHT hattı için tarih verildi: Proje maliyeti 75 milyar lira

ÇORUM - Delice-Çorum arasında inşası süren 75 milyar lira bütçeli yüksek hızlı tren hattının 2029 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Saatte 200 kilometre hızla çalışacak hattın güzergahında 5 istasyon ve 1 sayding yer alacağı belirtildi.

Çorum-Delice bağlantısını sağlayacak yüksek standartlı demiryolu projesinde inşaat çalışmaları devam ediyor. 200 kilometre hızla çalışacak şekilde tasarlanan hızlı tren hattı, toplamda 120 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. Projenin maliyeti yaklaşık 75 milyar lira olarak belirlenirken, tamamlanma tarihi 2029 yılı sonu olarak planlandı. Hattın yapım süresi bin 800 iş günü olarak öngörülüyor. Yeni hat üzerinde toplam 5 istasyon ve 1 sayding yer alacak. İstasyonlar; Kırıkkale-Delice yolcu ve yük istasyonu, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi yük istasyonu, Sungurlu yolcu istasyonu, Çorum yük istasyonu ve şehir merkezine 700 metre mesafede konumlanacak olan Çorum yolcu istasyonu olarak planlandı.

"Yılın ilk döneminde 640 milyon TL harcandı"

Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda 2025 yılı kamu yatırım projelerine ilişkin bilgiler aktardı. 2025 yılı itibarıyla toplamda 291 projenin sürdürüldüğünü belirten Vali Çalgan, bu projelerin toplam tutarının 122 milyar Türk Lirası olduğunu açıkladı. Vali Çalgan, 2025 yılı için ayrılan ödeneğin 13,7 milyar TL olduğunu, bunun 4 milyar TL'sinin Devlet Demiryolları'na, 9,7 milyar TL'sinin ise diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edildiğini ifade etti. Yılın ilk döneminde yapılan harcamanın ise 640 milyon TL olarak gerçekleştiğini belirtti.

"Proje bedeli 75 milyar Türk Lirası"

Kamu yatırımlarında önceki yıllara göre yaklaşık yüzde 200 oranında artış yaşandığını vurgulayan Vali Çalgan, "Bu artış, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Delice-Sungurlu, Çorum- Samsun arasında kurulacak yüksek standartlı demiryolu inşaatına başlamasıyla gerçekleşmiştir. Söz konusu projenin toplam bedeli 75 milyar Türk Lirası'dır ve bu proje için 2025 yılında 4 milyar Türk Lirası ödenek ayrılmıştır" diye konuştu.

"2029 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor"

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Yapım Dairesi Başkanlığı Altyapı Yapım Şube Müdürü Nejdet Kocaman da projenin detaylarını paylaştı. Kocaman, demiryolu hattının saatte 200 kilometre hızla çalışacak şekilde tasarlandığını ve yapım süresinin bin 800 iş günü olarak planlandığını belirtti. Sözleşme bedelinin yaklaşık 75 milyar TL olduğunu kaydeden Kocaman, işin 2029 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

"Hatta 5 istasyon, 1 sayding bulunuyor"

Güzergahta toplam 5 istasyon ve 1 sayding bulunduğunu ifade eden Kocaman, bu istasyonların Kırıkkale-Delice yolcu ve yük istasyonu, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi yük istasyonu, Sungurlu yolcu istasyonu, Çorum yük istasyonu ve Çorum yolcu istasyonu olduğunu belirtti. Kocaman, şehir merkezine 700 metre mesafede konumlanan Çorum yolcu istasyonu ile kent içi ulaşımda da kolaylık sağlanacağı belirterek, şimdiden 225 bin metreküp ariyet kazısı tamamlandığını ve hattın farklı noktalarında yapılan sondaj çalışmalarının sürdüğü kaydetti.