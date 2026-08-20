Delice'de Kavun Rekoltesi Arttı - Son Dakika
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Delice'de Kavun Rekoltesi Arttı

Delice\'de Kavun Rekoltesi Arttı
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yağışlar sayesinde kavun rekoltesi ve kalitesi yükseldi, 120 ton bekleniyor.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yağışların olumlu etkisiyle kavun hasadında rekolte ve kalite arttı. Yaklaşık 35 dönümlük araziden 120 ton ürün alınması bekleniyor.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Erdem, sezon boyunca etkili olan yağışların kavun üretimine olumlu yansıdığını belirtti. Tarlada hasat edilen kavunlar, kamyonlara yüklenerek farklı illerdeki satış noktalarına gönderiliyor. Bu yıl ürünlerin verimli ve kaliteli olduğunu ifade eden Erdem, "Bu sezon yağışlardan dolayı ürünlerimiz çok güzel. Rahmet, bereket, rekolte, tonaj ve kalite var. Bu sene memnunuz. Bereketli bir yıl diyebiliriz. Yaklaşık 35 dönüm kavun ektim. 120 ton civarında ürün bekliyoruz. Bu miktar bizi tatmin ediyor" dedi.

Fiyatların arz ve talebe göre şekillendiğini anlatan Erdem, "Talep çok olursa fiyat yükseliyor, az olursa düşüyor. Bu sene ürün fazla ancak talep aynı seviyede. Bu nedenle fiyatlar normal ve güzel. Bizi de tatmin ediyor" diye konuştu.

Hasat edilen kavunların Ankara'nın Kahramankazan ilçesine gönderildiğini belirten Erdem, "Tarladan yaklaşık 12 ila 15 ton arasında kavun gönderiyoruz. Bu yıl ürünlerimizi Kahramankazan'daki tezgahçılar aldı. Önceki yıllarda ise Samsun, Rize ve Trabzon gibi Karadeniz illerine gönderiyorduk. Bu bölgelerde bizim kavunumuz çok tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

Delice kavununun lezzetiyle öne çıktığını dile getiren Erdem, "Tercih edilmesinin nedeni toprağımız ve iklimimiz. Kavunlarımız çok lezzetli ve tatlı. Öyle güzel bir aroması var ki yemeye doyamazsınız" dedi.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Ekonomi, Delice, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Delice'de Kavun Rekoltesi Arttı - Son Dakika

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