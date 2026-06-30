Demir Yolu Güvenliği İçin 11,25 Milyar Lira Yatırım - Son Dakika
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Demir Yolu Güvenliği İçin 11,25 Milyar Lira Yatırım

30.06.2026 11:13
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Bakan Uraloğlu, hemzemin geçitlerde güvenliği artırmak için 2004-2026 arasında 11,25 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı.

MERTKAN ORUÇ/AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yollarındaki çalışmalar kapsamında hemzemin geçitleri daha güvenli hale getirmek için 2004'ten 2026'ya kadar 11,25 milyar lira yatırım yapıldığını bildirdi.

Uraloğlu, AA muhabirine, hemzemin geçitlerin daha güvenli hale getirilmesi ve toplumda demir yolu emniyeti konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Demir yolu ile kara yolunun kesiştiği noktada bulunan, alt veya üst geçitsiz, bariyerli veya bariyersiz geçitler olarak tanımlanan hemzemin geçitlerin önemine dikkati çeken Uraloğlu, buralarda meydana gelebilecek olası kaza ve olayların önlenmesi için çok yönlü bir yaklaşım benimsediklerini söyledi.

Uraloğlu, TCDD'nin hemzemin geçitlerde fiziksel güvenlik önlemlerini artırırken çocukların bilinçlendirilmesine yönelik projeleri de eş zamanlı hayata geçirdiğini belirterek, "Demir yolu emniyeti sadece teknik tedbirlerle sağlanamaz. Vatandaşlarımızın ve özellikle geleceğimiz olan çocuklarımızın güvenli geçiş kuralları konusunda bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor." dedi.

TCDD 2022-2030 Emniyet Strateji Belgesi ve TCDD 2022-2025 Eylem Planı kapsamında uygulamaya alınan "Hemzemin Geçitlerde Emniyet Farkındalığı Projesi" ile öğrencilere güvenli davranış alışkanlıkları kazandırıldığını ifade eden Uraloğlu, projenin 2022 yılında başlatıldığını dile getirdi.

"Korumalı hemzemin geçit sayısını 1183'e çıkardık"

Uraloğlu, bu kapsamda İzmir, Aydın, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Batman ve Diyarbakır başta olmak üzere demir yolu hatlarının geçtiği birçok ilde eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bugüne kadar yaklaşık 30 bin öğrencimize hemzemin geçitlerde farkındalık eğitimi verdik. Her eğitim öğretim döneminde 10 binden fazla öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Proje kapsamında hazırlanan eğitim programında hemzemin geçitlerden güvenli geçiş kuralları, demir yolu güvenliği ve temel trafik kurallarının interaktif yöntemlerle anlatıldığı bilgisini veren Uraloğlu, etkinliklerde öğrencilerin tren ve otomobil maskeleriyle canlandırmalar yaptığını, oyunlar ve şarkılar eşliğinde güvenli davranış biçimlerini öğrendiklerini söyledi.

Uraloğlu, hemzemin geçitlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları ve buralara yapılan yatırımlara ilişkin de şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın konuyu daha kolay kavrayabilmeleri için eğitimlerimizi uygulamalı yöntemlerle gerçekleştiriyoruz. Etkinliklerin sonunda öğrencilere boyama kitabı, etkinlik kitabı, kalem kutusu, boya kalemi, silgi ve 'Demiryolu Müfettişi' rozeti gibi eğitim materyalleri dağıtarak öğrenme sürecini destekliyoruz. Hemzemin geçitleri daha güvenli hale getirmek için 2004'ten 2026'ya kadar toplam 11,25 milyar lira yatırım yaptık. İyileştirmeler neticesinde 2025 sonuna kadar toplam 2 bin 296 hemzemin geçit kapatılarak sayı 4 bin 810'dan 2 bin 514'e düşürüldü. 2003'e kadar aktif korumalı hemzemin geçit sayısı 447 adet iken yapılan çalışmalar neticesinde 2025 yılı sonu itibarıyla 1183'e çıkardık."

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Demir Yolu Güvenliği İçin 11,25 Milyar Lira Yatırım - Son Dakika

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