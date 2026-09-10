Demirci'de susuz yetişen çeşni domates yurdun dört bir yanından talep görüyor - Son Dakika
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Demirci'de susuz yetişen çeşni domates yurdun dört bir yanından talep görüyor

Demirci\'de susuz yetişen çeşni domates yurdun dört bir yanından talep görüyor
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Manisa'nın Demirci ilçesinde tamamen susuz yetiştirilen çeşni domates, lezzeti ve uzun raf ömrüyle yoğun talep görüyor. Yılda yaklaşık 6 bin ton üretilen domatesin yarıya yakını Kerpiçlik Mahallesi'nden karşılanıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yılda yaklaşık 6 bin ton üretilen ve tamamen susuz yetişen çeşni domates, lezzeti ve uzun raf ömrüyle yurdun dört bir yanından yoğun talep görüyor.

Kiraz, hünnap, badem, Figan-i Efendi Eriği ve ceviz üretimiyle öne çıkan Demirci ilçesinde, yörede "çeşni" olarak bilinen ve toprağına can suyu dışında hiç su verilmeyen atalık domateslerin panayırı yaşanıyor.

İlçe merkezinin yanı sıra Kerpiçlik, Yiğitler, Sağnıç, Kazancı, Sevinçler ve Hoşçalar başta olmak üzere 30 kırsal mahallede yaklaşık 2 bin dekar arazide üretimi yapılan susuz domates, doğal yapısı ve dayanıklılığıyla pazar payını her geçen gün artırıyor. Hiçbir zirai ilaç kullanılmadan, sadece hayvan gübresi ile tamamen organik şartlarda yetiştirilen çeşni domates, lezzeti ve aromasıyla tüketicilerin ilk tercihi oluyor. Yıllık 6 bin tonluk üretimin yarıya yakını ise ilçedeki üretimin kalbi konumundaki Kerpiçlik Mahallesi'nden karşılanıyor. Kerpiçlik, tek başına yılda 3 bin tonluk rekolteye imza atıyor.

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, üreticilere her aşamada destek verdiklerini belirterek, "Çiftçimizin ürünlerini en iyi şekilde yetiştirmeleri ve en yüksek geliri elde etmeleri için çalışıyoruz. İlçemizde 2 bin dekar alanda gerçekleşen yaklaşık 6 bin tonluk domates üretiminin büyük bölümünü bu susuz çeşni türü oluşturmaktadır" dedi.

"Sadece dikerken can suyu veriyoruz"

Dededen kalma ata tohumlarını yaşattıklarını söyleyen üretici İsmail Yalçın ise üretim sürecini şu sözlerle anlattı:

"Toprağa fidanı diktiğimiz an verdiğimiz can suyu dışında bir daha asla su vermiyoruz. Hayvan gübresi kullanarak, düzenli ot temizliği ve dip çapasıyla ürünü büyütüyoruz. Zirai ilaç kesinlikle yok. Temmuz ayında başlayan hasadımız Kasım ayı sonuna kadar sürüyor. Bu domatesler açıkta 10-15 gün, buzdolabında ise 1 ay boyunca tazeliğini ilk günkü gibi koruyor."

Mahalledeki 150 hanenin tamamının geçimini bu üründen sağladığını belirten Kerpiçlik Mahalle Muhtarı Şükrü Demiröz, "Domatesimiz hibrit değil, nesilden nesle aktarılan ata tohumudur. Pazar sıkıntısı hiç çekmiyoruz; çevre illerin yanı sıra sosyal medya üzerinden gelen taleplere de yetişmeye çalışıyoruz. Kasım ayında henüz kızarmamış olan domatesleri köküyle söküp sapından asıyoruz. Asılı haldeyken bahçedeymiş gibi olgunlaşmaya devam ediyor, biz de olgunlaştıkça söküp satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Demirci, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Demirci'de susuz yetişen çeşni domates yurdun dört bir yanından talep görüyor - Son Dakika

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