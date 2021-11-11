Demirköy'e Tarımsal Üretim, Yöresel Ürünler ve Gastro Turizm Merkezi açılıyor

Demirköy Belediyesi tarafından başvurusu yapılan ve başarılı olan "Üretimin Yeni Merkezi Demirköy" projesinin uygulama sözleşmesi imzalandı.

Tekirdağ'da bulunan Trakya Kalkınma Ajansı merkez hizmet binasında yapılan sözleşme imza törenine Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün ve Belediye çalışanları katıldı. Burada kısa bir açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin Ajans olarak Istrancalar turizm gelişme aksının kalbinde yer alan Demirköy'e özel bir önem verdiklerini söyledi. Daha önce de bölgede kırsal turizmin geliştirilmesi ile ilgili destekler verdiklerini vurgulayan Şahin, "Üretimin Yeni Merkezi Demirköy" projesinin de bunun bir parçası olduğunu belirtti.

Proje kapsamında; Demirköy halkının gelirini artırmak, fakirliği azaltarak göçü önlemek amacıyla bal ve odun dışı orman ürünlerinin depolanması, işlenmesi ve ambalajlanması amacına hizmet edecek; bunun yanında da yöresel gıdaların hazırlanıp sunulabileceği, gastro turizm motifleri ile süslenmiş bir "Tarımsal Üretim, Yöresel Ürünler ve Gastro Turizm Merkezi" kurulacak. Merkez, aynı zamanda proje ortağı olan "S.S.Demirköy İlçe Merkezi, Beğendik ve Hamdibey Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" tarafından işletilecek.

Merkezde yöre halkına yönelik kooperatifçilik, finansal okur-yazarlık, tarımsal ürünlerin pazarlanması, eko pazarlama, gastronomi turizmi ve hijyen gibi konularda çeşitli mesleki eğitimler de düzenlenecek. Bu eğitimlerin yanı sıra genç çiftçiler, başarılı turizm işletmecileri ve kadın girişimciler ile de söyleşi organizasyonlarının düzenlenmesi planlanıyor. Projede kooperatif yönetim ve üretim süreçlerini desteklemek amacıyla yönetim-organizasyon faaliyetleri ile merkezde üretilecek ürünlerin pazarlama potansiyelini arttırma adına dijital satış kanallarının oluşturulması faaliyetlerine de yer verilecek. Toplam bütçesi 1 milyon 630 bin 555 TL 'olan projenin, 1 milyon 300 bin TL'si Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. - KIRKLARELİ