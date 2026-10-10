Demiryolu yönetmeliğinde skuter araç sayıldı, açık bilet süresi 90 güne indi - Son Dakika
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Demiryolu yönetmeliğinde skuter araç sayıldı, açık bilet süresi 90 güne indi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan demiryolu yolcu hakları yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Skuter ve elektrikli skuter araç tanımına eklendi, açık bilet süresi 180 günden 90 güne indi; her kusura 9 bin 473 lira ceza verilebilecek.

Demir yolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte düzenleme yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelikteki bebek arabası, bisiklet ve motorlu bisikletlere dair "araç" tanımına skuter ve elektrikli skuter da dahil edildi.

Yolculara seferin gecikmesi veya iptal edilmesi de dahil belirli durumlar için tanımlanan açık biletlerin geçerlilik süresi 180 günden 90 güne düşürüldü.

Ayrıca yönetmeliğe aykırı hususların tespit edilmesi durumunda her bir kusur için 9 bin 473 lira idari para cezası uygulanabilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Demiryolu yönetmeliğinde skuter araç sayıldı, açık bilet süresi 90 güne indi - Son Dakika
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