DemoDay\'26: Fikirleri Hayata Geçirelim

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, ODAK Mersin çatısı altında düzenlenecek DemoDay'26 programının tanıtım toplantısında, projelerin raflarda kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Önemli olan fikirlerin hayata dönmesi" dedi.

MTSO ODAK Mersin Projesi kapsamında düzenlenecek DemoDay'26 Programının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, melek yatırımcı ile girişimcileri bir araya getirecek yeni sürecin detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

ODAK Mersin çatısı altında yürütülen çalışmalar kapsamında sanayi, lojistik, tarım, turizm ve melek yatırım başlıklarında oluşturulan odak kurullarının düzenli olarak toplandığı, her sektör için ayrı ayrı yol haritaları hazırlandığı ifade edildi. Programla, girişimcilerin projelerini yatırımcılarla buluşturması, mentorluk desteği alması ve fikirlerini ticarileştirme imkanı elde etmesi hedefleniyor.

Mersin ve Adana'yı kapsayan yatırımcı ağının sürece dahil edileceği, 100 milyon Euro'nun üzerinde bir girişim sermayesinin program kapsamında değerlendirilmesinin planlandığı aktarıldı. DemoDay'26 sürecinde yüzün üzerinde proje başvurusu beklenirken, özellikle yüksek teknoloji ve katma değerli üretim odaklı girişimlerin desteklenmesi amaçlanıyor. Yetkililer, projelerin yalnızca fikir aşamasında kalmaması, yatırım ve uygulama aşamasına taşınmasının temel hedef olduğunu vurguladı.

Toplantıda konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, ODAK Mersin Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların kentteki tüm paydaşları kapsadığını belirtti. Girişimciden sanayiciye, üreticiden tüketiciye kadar geniş bir kesime yönelik projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Çakır, melek yatırımcı odak kuruluyla girişimcileri yatırımcılarla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Fikirlerin ticarileşmesinin önemine dikkat çeken Çakır, Türkiye'de birçok projenin hayata geçirilmeden raflarda kaldığını belirterek, "Önemli olan fikirlerin hayata dönmesi. Fikirler çok güzel ama ticarileştiremediğimiz zaman raflarda kalırsa bir anlamı kalmıyor" ifadelerini kullandı.

Raflarda bekleyen çok sayıda değerli proje bulunduğunu dile getiren Çakır, melek yatırımcı odak kurulunun bu projeleri yatırımcılarla buluşturacağını, 100 milyon Euro'nun üzerinde girişim sermayesinin sürece dahil edilmesinin planlandığını kaydetti. Programın geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiğini belirten Çakır, yüzün üzerinde proje başvurusu beklediklerini ifade etti.

"Biz de orta gelir tuzağından çıkmak üzereyiz"

Türkiye'nin orta gelir tuzağı riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Çakır, "30 tane ülke var orta gelir tuzağına yakalanmış ülkeler. Biz de orta gelir tuzağından çıkmak üzereyiz, o şekilde duruyoruz. Orta gelir tuzağından çıkılması için yapılacak çalışma fazla bir şekilde yüksek teknoloji üretmemiz lazım. Yüksek teknolojiye geçiş yapabilirsek ve çok fazla girişimci çıkartabilirsek, farklı fikirleri bu girişimciler ortaya çıkarabilirse, bu işi çözmüş oluruz" diye konuştu.

Çakır, yüksek katma değerli üretim ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesinin ülke ekonomisi açısından kritik önem taşıdığını sözlerine ekledi. - MERSİN