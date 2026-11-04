Demokratların Kongre çoğunluğuyla Asya borsaları dalgalandı, Nikkei yüzde 1,42 düştü - Son Dakika
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Demokratların Kongre çoğunluğuyla Asya borsaları dalgalandı, Nikkei yüzde 1,42 düştü

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Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmesiyle Asya borsaları, Trump'ın ticaret politikalarının sınırlandırılabileceği iyimserliğiyle kayıplarını kısmen telafi etti. Nikkei 225 ise yüzde 1,42 kayıpla 62.188 puandan kapandı.

Asya borsaları, ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratların resmi olmayan sonuçlara göre Senatoda ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmesi sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının sınırlandırılabileceğine yönelik iyimserlikle karışık seyrediyor.

ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre Senatoda ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etti.

Söz konusu gelişmenin özellikle teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

Demokratların Senatoda ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının sınırlandırılabileceğine ve ticari gerilimlerin azalabileceğine yönelik iyimserlikle Asya borsaları kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBoC), hisse senedi alım kredisi programına bankaların yaptığı başvuruların 200 milyar yuanı (30 milyar dolar) aştığını açıkladı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin'de Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,8'e, bileşik PMI da 52'ye geriledi.

Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,62 artışla 5.683 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,42 kayıpla 62.188 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 değer kazancıyla 3.674 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 kazançla 23.841 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 kayıpla 76.726 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA
Donald TrumpEkonomiFinansSon Dakika

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