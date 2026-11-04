Demokratların Kongre'de güç kazanması altını yükseltti, brent 102 dolara geriledi - Son Dakika
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Demokratların Kongre'de güç kazanması altını yükseltti, brent 102 dolara geriledi

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Demokratların Kongre\'de güç kazanması altını yükseltti, brent 102 dolara geriledi
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ABD ara seçimlerinden gelen ilk sonuçların Demokratların Kongre'de güç kazandığını göstermesiyle altın yükseldi, petrol geriledi. Altının ons fiyatı yüzde 2'den fazla artışla 4 bin 25 doları gördü, brent 102 dolara indi; iç piyasada altın fiyatları da yükseldi.

ABD ara seçimleri sonrası petrol fiyatları azalırken, altın fiyatları yükselişe geçti. Altının ons fiyatı 4 bin 25 doları gördü, brent petrol 102 dolara kadar düştü.

ABD ara seçimlerinden gelen ilk sonuçların Demokratların Kongre'de güç kazandığını göstermesiyle birlikte altın fiyatları yükselirken, petrol fiyatları geriledi. Dolar endeksi yüzde 0,4'e varan bir düşüşle son iki ayın en büyük gerilemesini yaşarken, altın fiyatları yükseldi. Altının ons fiyatı yüzde 2'den fazla yükselerek 4 bin 25 dolar seviyesini gördü. Petrol fiyatları ise geriledi. Brent petrol yüzde 1'e yakın düşüş yaşayarak 102 dolar seviyesine indi.

Altının ons fiyatının artmasıyla iç piyasada da fiyatlar yükseldi. İç piyasada gram altın 6 bin 470 TL, çeyrek altın 10 bin 630 TL, yarım altın 21 bin 290 TL, tam altın 42 bin 400 TL'den satılıyor.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriEkonomiFinansSon Dakika

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