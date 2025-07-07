Demre Vergi Dairesi Faaliyete Geçti

Antalya'nın Demre ilçesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeni idari yapılanması kapsamında kurulan Demre Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmet vermeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mükellef odaklı, etkin ve verimli hizmet anlayışı doğrultusunda Antalya Defterdarlığı bünyesine yeni bir hizmet birimi daha eklendi. Bu kapsamda, daha önce gelir servisi olarak faaliyet gösteren Demre Malmüdürlüğü, bağımsız bir vergi dairesine dönüştürülerek Demre Vergi Dairesi Müdürlüğü adıyla hizmet vermeye başladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte Demre'deki mükelleflere daha hızlı ve etkin hizmet sunulması hedefleniyor. Demre Vergi Dairesi Müdürlüğü, bugün itibarıyla resmen faaliyete geçti.

Antalya Defterdarlığı'ndan yapılan açıklamada, yapılan bu düzenlemenin ilçeye ve mükelleflere hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - ANTALYA