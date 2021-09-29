Demre'ye yat limanı müjdesi

TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Demre ilçesi yat limanı üst yapı ihalesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatları doğrultusunda kısa sürede yapılacağını söyledi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu Ulaştırma ve Altyapı Bakanını Karaismailoğlu 'nun Demre İlçesinin turizm potansiyelini ve yat turizmi açısından taşıdığı avantajları değerlendirerek yat limanı üst yapı ihalesine çok kısa süre içinde çıkacağı müjdesini verdiğini açıkladı. Uslu, " Başta Demreli hemşehrilerimiz olmak üzere Antalyamıza hayırlı olsun. Demre Taşdibi Plajındaki Turizm Alanına yapılan Demre Yat Limanı, ülke ve yöre ekonomisine sağlayacağı katkıların yanında, bölge turizminin canlılık kazanması ve gelişmesinde de çok önemli rol oynayacaktır " dedi.

Yat limanının 450 günde tamamlanması planlanıyor. 400 yat bağlama kapasitesine sahip olacak Demre yat limanında 300 yat kapasiteli çekek yeri, gümrük, güvenlik, yönetim için idari binalar olacak. - ANTALYA