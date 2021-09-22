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Deneyap eğitim programları Azerbaycan'da da uygulanacak - Son Dakika

Deneyap eğitim programları Azerbaycan'da da uygulanacak

22.09.2021 11:54
Deneyap eğitim programları Azerbaycan'da da uygulanacak, System.String[]

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Bağlı Kamu Hizmetleri ve Sosyal İnovasyon Devlet Ajansı arasında "Bilim Türkiye" ve Deneyap eğitim programlarının Azerbaycan'da uygulanmasına yönelik protokol imzalandı.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Bağlı Kamu Hizmetleri ve Sosyal İnovasyon Devlet Ajansı arasında "Bilim Türkiye" ve Deneyap eğitim programlarının Azerbaycan'da uygulanmasına yönelik protokol imzalandı.

Söz konusu protokole ilişkin imza töreni, Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı'nda yapıldı.

Törende konuşan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Vakfın "Milli Teknoloji Hamlesi"ni gerçekleştirmek için yaptığı projelerden bahsetti.

"Bilim Türkiye" ismini verdikleri bir modelleri de bulunduğunu söyleyen Bayraktar, "Türkiye'de 10 bilim merkezimiz var. Bu protokolle, bilim merkezi modeli Ajansımız ortaklığında '2 devlet, tek millet' anlayışına uygun bir şekilde Azerbaycan'da 'Bilim Bakü' olarak hizmete geçecek." dedi.

Bayraktar, T3 Vakfı olarak bu gibi bir faaliyetin içinde yer almaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Azerbaycan gençliğine katkı sunmaktan dolayı mutluyuz. İnşallah Bilim Bakü bünyesinde Azerbaycanlı gençlerimize, teknolojiden tasarıma, doğa bilimlerinden matematiğe, robotiğe kadar tüm alanlarda eğitimler verilecek. Aynı zamanda Deneyap Teknoloji Atölyesi de kurulacak, sınavla seçilmiş öğrencilere teknoloji eğitimleri sunulacak."

"Fayda sağlayacaktır"

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Bağlı Kamu Hizmetleri ve Sosyal İnovasyon Devlet Ajansı Başkanı Ulvi Mehdiyev de protokolün Azerbaycan gençlerinin inovasyon ve teknoloji yoğun alanlara yönelmesinde faydalı olacağına dikkati çekti.

Azerbaycan'ın da Türkiye gibi teknoloji asrının öncü ülkelerinden olma hedefi olduğunu belirten Mehdiyev, "2 devlet, tek millet" anlayışıyla bu hedefe ulaşabileceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Bayraktar ile Mehdiyev, ortak hizmet protokolünü imzaladı.

İlk kez yurt dışında uygulanacak

Protokolle, T3 Vakfının "Bilim Türkiye" ve "Deneyap Eğitim Programları" ilk defa ülke dışında uygulanmaya başlayacak.

Azerbaycan ve Türkiye arasında ilişkileri güçlendirmek amacıyla hayata alınacak Bilim Bakü'de, doğa bilimleri, teknoloji, matematik, astronomi, havacılık ve uzay, tasarım ve girişimcilik atölyeleri olacak.

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Deneyap eğitim programları Azerbaycan'da da uygulanacak - Son Dakika Ekonomi


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