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DENİB Başkanı Memişoğlu; "Rekorlar yılı 2021'yi hedeflerimizin ötesinde tamamladık" - Son Dakika

DENİB Başkanı Memişoğlu; "Rekorlar yılı 2021'yi hedeflerimizin ötesinde tamamladık"

03.01.2022 14:18
DENİB Başkanı Memişoğlu; "Rekorlar yılı 2021'yi hedeflerimizin ötesinde tamamladık"

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2021'in hem Türkiye hem de Denizli için rekorlar yılı olduğunu belirterek; "2021 yılını hedeflerimizin ötesinde tamamladık" dedi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2021'in hem Türkiye hem de Denizli için rekorlar yılı olduğunu belirterek; "2021 yılını hedeflerimizin ötesinde tamamladık" dedi.

2021 yılı ihracat rakamları açıklandı. Hem Türkiye hem de Denizli ve DENİB ihracatlarında yeni rekorlar kırıldı. Ülkemiz ihracatı 2021 yılında yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolar olurken, TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 43 yükselişle 4,6 milyar dolara ulaştı. DENİB üyeleri tarafından kaydedilen ihracat değeri ise yüzde 42 artışla 3,4 milyar dolara yükseldi.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2021 yılı ihracat verilerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021 yılına ihracat rekorlarıyla başlamıştık. 2020'nin ikinci yarısında ihracatımızda başlayan yükselişler, 19 ay aralıksız devam etti. 2021 ihracatımız ise rekorla taçlandı. Geride bıraktığımız yılda Denizli ihracatında ulaştığımız 4,6 milyar dolarlık ihracat, tüm zamanların en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti.

İhracatımızda yakalanan bu değerle aynı zamanda yılı da hedeflerimizin ötesinde tamamlıyoruz. 2021 yılı için kendimize 4 milyar dolarlık bir hedef belirlemiştik. Yılın ilk yarısındaki güçlü ihracat performansımız sayesinde bu hedefimizi önce 4,2 milyar dolar olarak, ardından 4,5 milyar dolar olarak revize etmiştik. Bu değerleri belirlerken dünya ticaretinde yaşanan gelişmeleri ve ihracatımızın yapısını göz önünde bulundurmuştuk. Ancak ihracatımız, iki kere revize ettiğimiz hedeflerimizin de ötesine geçerek yıl genelinde 4,6 milyar dolara ulaşmış oldu"

"Aralıkta aylık bazda da rekor kırıldı"

Bu başarıya katkısı olan ihracatçılara teşekkür eden Başkan Memişoğlu, "Ülkemiz ihracatının en önemli oyuncularından biri olan Denizli, yıllık bazda en çok ihracat gerçekleştiren 9. şehir oldu. Aylık bazda incelediğimizde, bazı aylarda 8. sıraya yükselen ihracatımız haziran ayında 461 milyon dolarla aylık olarak da en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Aralık ayında da bu başarı tekrarlandı. Aralıkta 461 milyon dolar değerinde dış satım değerine ulaşan ihracatçılarımız, Denizli ihracatını bir kez daha aylık olarak rekor seviyeye taşımız oldu. Benzer şekilde, DENİB üyelerince kaydedilen ihracat da aralık ayında 332 milyon dolara ulaşarak rekor kırdı. İhracatımızdaki sektörel çeşitliliğimiz ve sağlıklı sürdürülebilir yapımız elbette çok önemli özelliklerimiz. Ancak bu özelliklerimizin yanı sıra, ihracatçılarımızın dinamizmine de ayrı bir paragraf açmak gerekiyor. Gerek ilimiz gerek ülkemiz ekonomisine güçlü katkılarını sürdüren, 183 ülkeye 3 bine yakın farklı üründe ihracat gerçekleştiren tüm ihracatçılarımızın her birini tebrik ediyoruz. İhracat ailemizin tüm katılımcılarıyla, tüm paydaşlarıyla gurur duyuyoruz" dedi.

"2022 hedefimizi 5 milyar dolar olarak belirledik"

2022 yılı hedeflerinden söz eden Memişoğlu, "2020'de 3,2 milyar dolar olan ihracatımız, 2021'de 4,6 milyar dolara ulaştı. 2022 hedefimiz ise 5 milyar dolar. İhracatçılarımızın başarıları ve üstün performansı sayesinde bu hedefimize de emin ve güçlü adımlarla yürüyeceğimize inanıyoruz. Böylelikle ilimiz ve ülkemiz ekonomisine olan katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Tekstil-konfeksiyon ilk sırada yer aldı, lider ülke İngiltere oldu

En çok ihracat yapılan ürün ve ülkelere hakkında da bilgiler paylaşan Memişoğlu; şöyle konuştu:

"İlimizin 2021 yılı ihracatı sektörel olarak incelendiğinde, önde gelen sektörlerimizdeki artışların dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. İhracatımızda lider konumda bulunan tekstil-konfeksiyon sektörünün ihracatı yüzde 29 artışla 1 milyar 766 milyon dolara ulaştı. Elektrik-elektronik sektörü ihracatını yüzde 56,70 artırarak 775 milyon dolara taşırken, demir-demir dışı metaller sektörünün ihracatı yüzde 53,87 yükselişle 660 milyon dolar oldu. Madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 37,58 arttı ve 287 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2021 ihracatımız ülke bazında değerlendirildiğinde ise, ihracatımızda ilk sırada bulunan İngiltere'ye olan ihracatımızın yüzde 59 arttığını ve 695 milyon dolara ulaştığını görüyoruz. Dikkat çekici bir veri de ABD'nin Almanya'yı geride bırakarak ihracatımızda ikinci sıraya yükselmiş olması. 2021 yılında ABD'ye ihracatımız yüzde 57,35 artışla 471 milyon dolar, Almanya'ya ihracatımız yüzde 15,15 artışla 418 milyon dolar, İtalya'ya ihracatımız yüzde 68,10 artışla 288 milyon dolar ve İsrail'e ihracatımız yüzde 38,72 artışla 211 milyon dolar olarak kaydedildi. İhracatçılarımız toplam 183 ülkeye ihracata imza attı" - DENİZLİ

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Denizli, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DENİB Başkanı Memişoğlu; 'Rekorlar yılı 2021'yi hedeflerimizin ötesinde tamamladık' - Son Dakika Ekonomi


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