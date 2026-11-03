DENİB Başkanı Uğurlu, Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatı için taziye mesajı paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DENİB Başkanı Uğurlu, Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatı için taziye mesajı paylaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DENİB Başkanı Uğurlu, Ahmet Nazif Zorlu\'nun vefatı için taziye mesajı paylaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİB Başkanı Osman Uğurlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Uğurlu mesajında, Zorlu'nun sanayi yatırımları, ihracat katkısı, istihdam ve eğitime verdiği önemin altını çizdi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, Babadağ'dan başlayarak dünya çapında bir başarı hikayesine imza atan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten DENİB Başkanı Osman Uğurlu, merhum iş insanının Türk sanayisine ve ihracatına sunduğu katkıları vurguladı. Genç yaşta başladığı ticaret hayatında azmi, çalışkanlığı ve girişimci kimliğiyle Türkiye'nin en büyük sanayi gruplarından birini oluşturan Ahmet Nazif Zorlu; tekstilden elektronik ve beyaz eşyaya, enerjiden gayrimenkule kadar birçok sektörde gerçekleştirdiği yatırımlarla binlerce kişiye istihdam sağladı.

Ahmet Nazif Zorlu'nun Türkiye ekonomisindeki yerine dikkat çeken DENİB Başkanı Osman Uğurlu, "Hayata geçirdiği yatırımlarla ülkemizin üretim kapasitesinin gelişmesine, Türk markalarının dünya pazarlarında güçlenmesine ve ihracatımızın artmasına önemli katkılar sundu. Üretime ve istihdama verdiği önemle yalnızca şirketler büyütmekle kalmadı, Türkiye ekonomisine uzun yıllar değer kattı" dedi.

Merhum Zorlu'nun sosyal sorumluluk ve eğitim alanındaki hassasiyetine de değinen Uğurlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "'Önce ülkem, sonra kurumum, sonra ailem' anlayışıyla ülkesine yatırım yapmayı ve yeni iş imkanları oluşturmayı öncelik haline getiren Zorlu, kurduğu vakıf aracılığıyla eğitime verdiği desteklerle de binlerce gencin hayatına dokundu. Babadağ'dan dünyaya uzanan başarı hikayesi, ülkemize kazandırdığı sanayi yatırımları, oluşturduğu istihdam ve ihracata sağladığı katkılarla daima hatırlanacak."

Mesajının sonunda taziye dileklerini ileten DENİB Başkanı Osman Uğurlu, "Denizli'mizin yetiştirdiği değerli iş insanı Ahmet Nazif Zorlu'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Zorlu Holding camiasına, tüm çalışanlarına ve iş dünyasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Sanayi YatırımlarıAhmet Nazif ZorluZorlu HoldingOsman UğurluİhracatEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Saksıya toprak alırken tarihi keşif Ekipler bölgeye koştu Saksıya toprak alırken tarihi keşif! Ekipler bölgeye koştu
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde
17:11
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
17:06
Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
16:57
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
16:20
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu 100 kişi gözaltına alındı
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 17:19:51. #.0.3#
SON DAKİKA: DENİB Başkanı Uğurlu, Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatı için taziye mesajı paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android