DENİB Başkanı Uğurlu, Ahmet Nazif Zorlu\'nun vefatı için taziye mesajı paylaştı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, Babadağ'dan başlayarak dünya çapında bir başarı hikayesine imza atan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten DENİB Başkanı Osman Uğurlu, merhum iş insanının Türk sanayisine ve ihracatına sunduğu katkıları vurguladı. Genç yaşta başladığı ticaret hayatında azmi, çalışkanlığı ve girişimci kimliğiyle Türkiye'nin en büyük sanayi gruplarından birini oluşturan Ahmet Nazif Zorlu; tekstilden elektronik ve beyaz eşyaya, enerjiden gayrimenkule kadar birçok sektörde gerçekleştirdiği yatırımlarla binlerce kişiye istihdam sağladı.

Ahmet Nazif Zorlu'nun Türkiye ekonomisindeki yerine dikkat çeken DENİB Başkanı Osman Uğurlu, "Hayata geçirdiği yatırımlarla ülkemizin üretim kapasitesinin gelişmesine, Türk markalarının dünya pazarlarında güçlenmesine ve ihracatımızın artmasına önemli katkılar sundu. Üretime ve istihdama verdiği önemle yalnızca şirketler büyütmekle kalmadı, Türkiye ekonomisine uzun yıllar değer kattı" dedi.

Merhum Zorlu'nun sosyal sorumluluk ve eğitim alanındaki hassasiyetine de değinen Uğurlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "'Önce ülkem, sonra kurumum, sonra ailem' anlayışıyla ülkesine yatırım yapmayı ve yeni iş imkanları oluşturmayı öncelik haline getiren Zorlu, kurduğu vakıf aracılığıyla eğitime verdiği desteklerle de binlerce gencin hayatına dokundu. Babadağ'dan dünyaya uzanan başarı hikayesi, ülkemize kazandırdığı sanayi yatırımları, oluşturduğu istihdam ve ihracata sağladığı katkılarla daima hatırlanacak."

Mesajının sonunda taziye dileklerini ileten DENİB Başkanı Osman Uğurlu, "Denizli'mizin yetiştirdiği değerli iş insanı Ahmet Nazif Zorlu'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Zorlu Holding camiasına, tüm çalışanlarına ve iş dünyasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.