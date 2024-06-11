DENİB, Sürdürülebilir Gelecek ve Uluslararası Fuarlarda Tasarımın Yeri Konulu Söyleşiye Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

DENİB, Sürdürülebilir Gelecek ve Uluslararası Fuarlarda Tasarımın Yeri Konulu Söyleşiye Ev Sahipliği Yaptı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), 'Sürdürülebilir Gelecek ve Uluslararası Fuarlarda Tasarımın Yeri' konulu söyleşiye ev sahipliği yaptı. Moderatörlüğünü Mimar Enis Tibet'in yaptığı söyleşide tasarımcı Adnan Serbest, tasarımın önemi ve geleceği hakkında konuştu. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, kaliteli tasarımların marka oluşumuna katkı sağlayacağını belirtti. Programa moda dünyasının akademi temsilcileri ve tasarımcılar yoğun ilgi gösterdi.

11.06.2024 13:43
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Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) "Sürdürülebilir Gelecek ve Uluslararası Fuarlarda Tasarımın Yeri" konulu söyleşiye ev sahipliği yaptı.

Mimar Enis Tibet'in moderatörlüğünde ve tasarımcı Adnan Serbest anlatımıyla gerçekleşen "Sürdürülebilir Gelecek ve Uluslararası Fuarlarda Tasarımın Yeri" söyleşisi, Denizli İhracatçılar Birliği hizmet binasında düzenlendi. DENİB Yönetim Kurulu, DENİB üyeleri, moda dünyasının akademi temsilcilerinin ve tasarımcıların yoğun ilgi gösterdiği programın açılış konuşmasını yapan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, şunları söyledi:

"Bugün burada tasarımı konuşmak için toplandık. Ancak, renkler, boyutlar ve trendlerden öte fuarlarda tasarımın önemini alanında uzman kişilerden dinleyeceğiz. Kaliteli ve dikkat çeken tasarımlarla fuarla katılımın marka oluşumuna olumlu katkı sağlayacağını ve firmalara farklı pencereler açacağı kanaatindeyiz. Katılımın oldukça yoğun olduğunu görüyorum. Moderatörümüz Enis Tibet, tasarımcı Adnan Serbest ve Maison & Objet Paris Fuarı Türkiye Temsilcisi Raşit Tibet'e aramızda oldukları için teşekkür ediyor, programın herkes için verimli geçmesini diliyorum.

Açılış konuşmasının ardından tasarımcı Adnan Serbest ülkemizde tasarımın yeri, önemi, tasarıma verilen değer, yapay zekanın tasarımın geleceğine etkisi gibi birçok merak edilen konuya değindi. Katılımcıların oldukça interaktif bir şekilde yer aldığı söyleşide tüm sorular yanıtlandı. Adnan Serbest'in katkılarının ardından, hediyelik eşya, moda aksesuarları, çocuk oyuncakları ve mobilyaları, mutfak mobilyaları ve eşyaları, ev aksesuarları, ev tekstili, zanaat ürünleri, özel tasarım ürünler, ev mobilya ürünleri gibi dekorasyon sektörlerini kapsayan ve alanında önde gelen Türkiye Temsilcisi Raşit Tibet ise fuara ilişkin detaylı bir sunum gerçekleştirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Türkiye, Denizli, Tibet, Mimar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DENİB, Sürdürülebilir Gelecek ve Uluslararası Fuarlarda Tasarımın Yeri Konulu Söyleşiye Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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