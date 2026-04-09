Deniz Köyü'ndeki Kaçak Yapılar Kontrol Altına Alındı

09.04.2026 23:07
OGM, Deniz köyündeki kaçak yapılara yönelik mahkeme kararının uygulanması için işlem yapıldığını açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğünce (OGM), Çorum'un Merkez ilçesine bağlı Deniz köyündeki kaçak yapılara ilişkin, "Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının aksine, alanda yürütülen işlem bir yıkım işlemi değil, mahkeme kararının uygulanmasına yönelik kontrol altına alma işlemidir." ifadesi kullanıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Çorum'un Merkez ilçesine bağlı Deniz köyündeki orman parsellerine ilişkin yürütülen işlemler hakkında bazı yayın organlarında yer alan paylaşımların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu kaydedildi.

İlgili mahkeme kararı doğrultusunda ormanlık alanda izinsiz ve kaçak yapılan binaların kullanılmasını engellemek amacıyla işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu ormanlık alanda işgal ve faydalanma suçlarına ilişkin adli süreç tamamlanmış, mahkemenin hükmü doğrultusunda suça konu yapıların müsaderesine karar verilmiştir. Mahkeme kararı 11 Temmuz 2024 tarihinde kesinleşmiş, kararın uygulanması ve yapıların tahliyesi ilgililere usulüne uygun şekilde tebliğ edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, mahkeme kararının yerine getirilmesi ve yapılan işgale son verilmesi maksadıyla ilgili kurumlar tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ancak ilgililerce alanın boşaltılmaması ve yapılan uyarılara rağmen yapıların terk edilmemesi nedeniyle, 8 Nisan'da bahse konu kaçak yapıları kontrol altına alma işlemi uygulanmıştır. Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının aksine, alanda yürütülen işlem bir yıkım işlemi değil, mahkeme kararının uygulanmasına yönelik kontrol altına alma işlemidir. Kontrol altına alma işleminin tamamlanmasının ardından yıkım süreci ayrıca yürütülecektir. Ayrıca söz konusu olayda, hayvanların mahsur bırakıldığı veya çıkışlarının engellendiği yönünde gerçek dışı bir algı oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Oysa kontrol altına alma işlemi yapılan ahır ve benzeri geçici yapıların birden fazla çıkışı bulunmakta olup, uygulama hayvanların çıkışını veya beslenmelerini engellemeyecek şekilde gerçekleştirilmiştir. Orman alanlarının işgaline ve amacı dışında kullanımına hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemekte, tüm işlemler mevzuat ve yargı kararları çerçevesinde titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: AA

İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı

23:16
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
22:40
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
22:34
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
22:19
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
