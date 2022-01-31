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Deniz soğudu, balık bollaştı - Son Dakika

Deniz soğudu, balık bollaştı

31.01.2022 20:53

- Deniz soğudu, balık bollaştı Gürcistan'dan dönen hamsinin kilosu 25 liraya kadar düştü Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte denizlerde ballık bolluğu yaşanıyor.

- Deniz soğudu, balık bollaştı

Gürcistan'dan dönen hamsinin kilosu 25 liraya kadar düştü

DÜZCE - Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte denizlerde ballık bolluğu yaşanıyor. Ağlarda kendini yeniden gösteren hamsi de kilosu 25 liradan alıcı buluyor.

Geçtiğimiz ay Gürcistan'a kaçan hamsi, soğuk hava ile birlikte tekrar Karadeniz'e döndü. Tezgahlarda yerini alan hamsi hem balıkçının hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Karadeniz'de olmaması sebebiyle kilosu 60 liraya kadar çıkan hamsi, şimdilerde 25 liradan alıcı buluyor. Düzce'de balıkçılık yapan Muhammet Özer, "Yaklaşık 1 aydır havalar soğuktu, yollar kapalıydı. O yüzden denize açılamıyorduk, balık tutmaya gidemiyorduk. Şu an ise beklediğimiz hava geldi. Denizde soğukluk var. Balıklar yağlı ve daha lezzetli. Fiyatlar da istediğimiz seviyeye yavaş yavaş iniyor şu anda" dedi.

"En lezzetli balık: hamsi"

Hamsinin en yağlı döneminde olduğunu vurgulayan Özer, "Şuanda en lezzetli balık hamsidir. Hamsi bildiğiniz üzere yaklaşık 1 ay önce Gürcistan tarafına kaçmıştı. Şu anda soğuk dönemi olduğu için denizlerimizde hamsiler var. Hamsi bu dönemde yağlı ve daha lezzetli olur. Fiyat konusu ise gün geçtikçe düşmeye başlayacak. Hamsiden sonra en çok tercih edilen balık çeşidi ise istavrit. Sırasıyla levrek, çipura ve çinekop geliyor" diye konuştu.

"Balığın kulağı kırmızı olmalı"

Vatandaşların balığın taze olup olmadığını anlayabileceğini vurgulayan Muhammet Özer, "Vatandaşlar taze balığı kulağından anlayabilir. Taze balığın kulağının kırmızı olması gerekiyor. Gözüne bakıldığında da bunu vatandaşlar algılayabilir. Bizim kendi tezgahımızda balıklarımız her zaman günlük taze şekilde gelir. Denizci olduğumuz için denizden balıkları alıp getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Deniz soğudu, balık bollaştı
Deniz soğudu, balık bollaştı
Deniz soğudu, balık bollaştı

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Gürcistan, Karadeniz, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Deniz soğudu, balık bollaştı - Son Dakika Ekonomi


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