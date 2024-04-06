Deniz Taşıtlarına Tanıtım Numaraları ve İmalatçı Kodları Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Deniz Taşıtlarına Tanıtım Numaraları ve İmalatçı Kodları Belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle, deniz taşıtlarına verilecek tanıtım numaraları ve bu numaralarda yer alacak tekil imalatçı kodlarının tahsisine ilişkin kurallar belirlendi. İmalatçılar, deniz taşıtlarını piyasaya arz etmeden önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na başvurarak tekil imalatçı kodu alacaklar. Bu kodlar ulusal ve Avrupa Birliği tesciline tabi tutulacak.

06.04.2024 11:35
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Deniz taşıtlarına verilecek tanıtım numaraları ile bu numaralarda yer alacak tekil imalatçı kodlarının tahsisine ilişkin kurallar belli oldu.

??????????????Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Kapsamında Tekil İmalatçı Kodlarının Tahsisi, Kullanımı ve Tesciline Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile "Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği" kapsamında üretilen deniz taşıtlarına verilecek tanıtım numaralarıyla bu numaralarda yer alan tekil imalatçı kodlarının tahsisi, kullanımı ve tesciline ilişkin kurallar belirlendi.

Buna göre, deniz taşıtı tanıtım numarası içeriğinde, imalatçının yerleşik olduğu ülke kodu, deniz taşıtının üretim ayı ve yılı, bir deniz taşıtının piyasaya arz edilmesinin amaçlandığı yıla karşılık gelen model yılının yer alması gerekecek.

Tekil imalatçı kodunun tahsisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü (İdare) sorumlu olacak. İdare, tekil imalatçı kodunun tahsisinden sorumlu olduğu konuda Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Komisyonu'na bildirim yapacak.

İmalatçı, deniz taşıtını piyasaya arz etmeden önce, tekil imalatçı kodunun tahsisi için İdareye, Türkiye'de yerleşik olması durumunda Türkçe, Türkiye'de yerleşik olmaması halinde ise İdarenin kabul edeceği diğer bir dilde başvuru yapacak.

İdare, vermiş olduğu tekil imalatçı kodlarının ulusal tescilini gerçekleştirecek. Bu kodlara Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin erişebilmesi için AB tescil platformuna iletilecek. İdare, üçüncü ülkelerde yerleşik imalatçıya tekil imalatçı kodu tahsis etmesi durumunda bunu üçüncü ülkeler için işbirliği platformuna bildirecek.

Tekil imalatçı kodu tahsis işlemleri kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına 100 bin lira hizmet bedeli yatırılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Deniz Taşıtlarına Tanıtım Numaraları ve İmalatçı Kodları Belirlendi - Son Dakika

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