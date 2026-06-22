Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi YEKA Taslağı Görüşe Açıldı - Son Dakika
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Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi YEKA Taslağı Görüşe Açıldı

22.06.2026 18:44
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Enerji Bakanlığı, 1000 MW kapasiteli deniz üstü rüzgar santrali için şartname taslağını yayımladı.

Deniz üstü rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ve bağlantı kapasitesinin tahsisine ilişkin şartname taslağı görüşe açıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, şartname taslağında, kurulacak rüzgar santralleri için öncelikle gerekli meteorolojik ve oşinografik ölçümler, deniz tabanı araştırmaları, analizler, teknik ve ekonomik etütler yapılarak proje geliştirmesi faaliyetleri yer alacak.

Şartname kapsamında toplam 1000 megavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi santraline ilişkin bağlantı kapasitesinin tahsisi için yarışma düzenlenmesi planlanıyor.

Taslağa göre, söz konusu kapasiteye ilişkin yarışma için tavan fiyatı kilovatsaat başına 11 dolar/cent, taban fiyat da kilovatsaat başına 7 dolar/cent olarak belirlendi. Tavan ve taban fiyat aralığı dışında verilen mali teklifler de geçersiz sayılacak.

Şartname ayrıca santralde kullanılacak ekipmanların özelliklerini, elektrik üretimi ve satışıyla ilgili kuralları, işletme süreçlerini ve yarışmaya katılacak şirketlerde aranacak şartları belirliyor.

YEKA kapsamında kurulacak söz konusu santrallerde elektrik üretilmesi ve satılması, üretim ve işletmeye dair diğer teknik ve idari şartların tanımlanması, yarışmaya dair kapsam, usul ve esaslar, teknik ve idari şartlar, yarışmacıda aranan nitelikler ve diğer konulardaki hükümlerin belirlenmesine yönelik detaylar da yer alıyor.

Söz konusu yarışma kapsamında hazırlanan şartname taslağına ilişkin görüş ve önerilerin en geç 17 Ağustos'a kadar resmi yazı veya "[email protected]" adresine gönderilecek elektronik posta ile bildirilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Enerji Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi YEKA Taslağı Görüşe Açıldı - Son Dakika

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